عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: عادت المظاهرات الى الشوارع والساحات في لبنان، امس، كما استأنف المتظاهرون أسلوب قطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في احتجاجات تجددت مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين القوى السياسية.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الاثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة.

وعقب الإعلان عمت الاحتجاجات المناطق اللبنانية، حيث دعا المحتجون إلى إسقاط هذه التسوية السياسية قبل تكريسها في المؤسسات الدستورية.

ودعا المتظاهرون امس،الى يوم إضراب وعصيان مدني، وقطعوا الطرقات في ساعات الصباح الباكر قبل أن يعيدوا فتحها لتسيير حياة المواطنين مؤكدين بقاءهم في الشوارع واستخدامهم أساليب احتجاج عدة، كما حاصر محتجون مقار مؤسسات رسمية في أكثر من منطقة لبنانية.

وصباح امس، قُطع المسلك الشرقي على جسر الرينغ في وسط بيروت، والذي شهد خلال الأيام الماضية حراكاً واسعاً واحتجاجات، واشتباكا أيضاً مع أنصار حزب الله وحركة أمل، ما تسبب بزحمة سير خانقة في بيروت.كما أشعلت الإطارات على المسلك الغربي لأتوستراد غزير في قضاء كسروان (التابع لمحافظة جبل لبنان). وسجل تجمع للمحتجين في صيدا كما عمد عدد من المتظاهرين إلى إقفال مصحلة تسجيل السيارات والآليات في مدينة النبطية (جنوب البلاد) مطالبين بمحاسبة ناهبي المال العام. وفي مدينة عاليه (جبل لبنان) عمد الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرقات التي أقفلها محتجون صباحا.وفي الشمال، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن محتجين قطعوا طرقا في طرابلس واعتصموا أمام شرطة البلدية.

والخطيب هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة «خطيب وعلمي» التي لها مشاريع مقاولات في عدة دول فضلاً عن شمال أفريقيا، حسب الموقع الإلكتروني للشركة.ولا يوجد للخطيب تاريخ في السياسة الداخلية اللبنانية لكن من المعروف أن له صلات جيدة بكثير من الأطراف الرئيسة ومنهم سعد الحريري ووالده الراحل رفيق الحريري، وابنة الخطيب متزوجة من اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام، كما أن له علاقات جيدة في العالم العربي.

ويرفض المشاركون في الاحتجاجات شكل الحكومة المطروحة، ويطالبون بحكومة انتقالية مصغرة من كفاءات مستقلة لا علاقة لها بالقوى السياسية.

