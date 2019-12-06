عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: تمكنت وكالات استخبارات أميركية إلى جانب وزارة الدفاع «البنتاغون» من تقفي مسار عدد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من إيران إلى العراق، وفقا لمسؤول أميركي مطلع على الأمر. وأكد المسؤول الأميركي أنه وفي الوقت الذي قد تصنف فيه بعض هذه الصواريخ بـ «الباليستية» إلا أن مداها قصير جدا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

واوضح عسكريون أميركيون أن المخاوف تكمن في أن نقل هذه الأسلحة قد يكون إلى مناطق توجد فيها قوات أميركية وقد تستخدمها ميليشيات موالية لإيران ضد هذه القوات لافتين في الوقت ذاته إلى أنه من المستبعد دخول إيران بحرب ضد الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية نشرت تقريرا عن نقل صواريخ إلى العراق، بعد يوم على تقرير لـ «CNN» عن تقارير استخباراتية جديدة تبرز خطرا إيرانيا محتملا ضد قوات ومصالح أميركية في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين قولهم إن إيران استغلت الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى هناك، ما يهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة، بينما أعلن مسؤول كبير في «البنتاغون» عن وجود مؤشرات على هجوم إيراني محتمل على المصالح الأميركية.

الى ذلك قال مسؤولون أميركيون إن سفينة حربية أميركية احتجزت قبل أسبوع شحنة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن. وأضاف المسؤولون أن العملية جرت شمال بحر العرب الأربعاء الماضي ونفذتها سفينة حربية أميركية وفريق من قوات خفر السواحل الأميركية.وتابعوا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها أجزاء متطورة كهذه كانت في طريقها إلى الحوثيين. ووفق المصدر نفسه، فإن حجز قطع صواريخ متطورة دليل على استمرار إيران في تهريب السلاح للحوثيين. وحسب الرواية الأميركية، فإن مدمرة الصواريخ الموجهة «فورست شيرمان» احتجزت قاربا صغيرا قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ. وقال المسؤولون الأميركيون إنه جرى نقل طاقم القارب الصغير إلى خفر السواحل اليمنية، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.

إلى ذلك نفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عزم واشنطن إرسال ما يصل إلى 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف «مواجهة» ايران.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون أليسا فرح في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن التقرير الذي نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) في هذا الشأن «غير صحيح».وأكدت المتحدثة أن «الولايات المتحدة لن ترسل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران».كما قالت في تدوينة منفصلة «لكي نكون واضحين فإن التقرير غير صحيح.. الولايات المتحدة لا تفكر في إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط».

