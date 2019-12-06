عربيات ودوليات

علمت «النهار» من مصادر رفيعة أن التعديل الوزاري المرتقب في مصر سيتم إعلانه مع بداية الأسبوع المقبل بعد أن تم حسم غالبية الحقائب الوزارية وشكل الوزارة الجديدة التي سيستمر المهندس مصطفي مدبولي في رئاستها.

وأكدت المصادر انه سيتم تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الوزراء كما سيتم إعادة وزارة الإعلام بعد أن ثبت الحاجة إليها ومرشح لها الإعلامي ياسر رزق كما سيتم دمج بعض الوزارات وبحسب الملامح الرئيسة للتشكيل الوزاري المرتقب سيتم استحداث منصب نائب رئيس وزراء للشؤون الأمنية والعسكرية. وتعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية حيث تم ترشيح د.هالة السعيد وزيرة التخطيط لتولي هذا المنصب.كما سيتم تعيين نائب رئيس وزراء لشؤون الخدمات ومحمد شاكر وزير الكهرباء هو ابرز المرشحين اضافة الى دمج بعض الوزارات مثل التخطيط مع التعاون الدولي والاستثمار وقطاع الأعمال العام كما سيتم دمج السياحة مع الآثار.وإنشاء هيئة عليا للاستثمار برئاسة مدبولي.

وسيستمر بعض الوزراء في مشروعات مازالت في بدايتها مثل وزير النقل كامل الوزير ووزير التربية والتعليم د.طارق شوقي.

وبشأن وزارة الخارجية فقد قالت مصادر إن الترشيحات الأبرز هي السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن أو السفير إيهاب أحمد بدوي مندوب مصر لدي منظمة اليونسكو والمتحدث الأسبق لرئاسة الجمهورية أو السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

