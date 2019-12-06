عربيات ودوليات

أكد الكاتب الصحافي الكبير جلال دويدار، ان المشهد الاعلامي الحالي يفتقد المهنية، وذلك بسبب قلة التدريب وعدم قيام كل مسؤول بأداء مهامه مما حول اغلبية الجيل الحالي من الصحافيين الى مرتزقة. وأشار في الجزء الثاني من حواره مع «النهار» الى ان الصحف الورقية ستبقى رغم انها تأثرت كثيرا بالأوضاع الراهنة، لكن ما زال هناك من يفضلونها لأن بها مميزات اكثر من الصحف الالكترونية، حيث آراء الكتاب والمفكرين الذين مازال لديهم الكثير من القراء الذين يسعون اليهم في كل مكان. وأكد ان مشكلة الصحافة الكبرى في فرقة القائمين عليها والعاملين بها ما اضعف منها ومن هيبة ممثليها، مشبهاً ازمة الصحافة الراهنة بالوضع العربي حيث الشتات والفرقة ما جعل منهم «قوما مستضعفين» لافتاً الى ان حل الصحافة والعرب معاً هو الاتحاد والعمل على قلب رجل واحد. وفي ما يلي نص الحوار:

? بالحديث عن هموم المهنة.. ما هو الاختلاف بين قارئ اليوم وقارئ الأمس؟

? اختلاف كبير جدا، زمان كان الناس يهتمون جدا بقراءة الصحف ومتابعتها يومياً، اليوم دخلت الفضائيات والمواقع الالكترونية الاخبارية لسهولة الاطلاع عليها في الكمبيوتر او الهاتف النقال، ما ادى الى ما يشبه الانقلاب على الصحافة المكتوبة.

? وكيف ترى مصير الصحافة الورقية بعد عشر سنوات؟

? الصحف الورقية ستبقى رغم انها تأثرت كثيرا، لكن ما زال هناك من يفضلونها لأن بها مميزات اكثر من الصحف الالكترونية، فيها آراء الكتاب والمفكرين الذين يميلون الى الصحافة المكتوبة اكثر، لكن لابد لها من تطوير نفسها وأن يستجيب ويتجاوب الكتاب مع اهتمامات القراء لتختلف عما هو موجود في المواقع الاخبارية والتلفزيون خاصةً ان الصحافة الخبرية تأثرت فالخبر يذاع في وقت حدوثه لكن الصحف تحتاج لساعات للصدور.

? وهل تمتلك نقابة الصحافيين الآليات الكافية لمواجهة المشكلات التي تمر بها المهنة من خصخصة الصحف وتسريح للصحافيين مروراً بتدني الأجور وقضايا الحريات؟

? الأهم في تقديري من الآليات، ان يتوحد الصحافيون في الموقف لصالح مهنتهم وعلاج مشاكلها، بالطبع لامانع من اختلاف الأيديولوجيات والآراء لكن دون التأثير على الوضع العام للمهنة كما يحدث الآن، على الصحافيين ان يتوحدوا في مواقفهم، اختلاف الرأي مهم وعلى كل صاحب اتجاه ان يدافع عنه لكن لا خلاف في الدفاع عن مصالح المهنة والصحافيين في جميع الأمور المتعلقة بالحريات والأجور والخدمات، وهذا لن يتم الا بتوحد المجتمع الصحافي نفسه.

? وهل وحدة الصحافيين تستطيع ان تواجه سلطة رأس المال؟

? تستطيع ان تواجه اي شيء وكل شيء وأن نقنع الدولة بالتعاون مع النقابة بشكل اكبر والحصول على المزيد من الحريات والمكتسبات، لأن ما يحدث يضرب بكل الجهود عرض الحائط حتى مصلحة الصحافيين انفسهم، في الوقت نفسه على الصحافي الالتزام بميثاق العمل الصحافي، وعدم كتابة اخبار كاذبة، او نشر ما يضر بمصلحة الوطن، كل ذلك يجعل للصحافي هيبة وتخشاه الدولة نفسها.

? وما تقييمك للمشهد الاعلامي الحالي مرئي ومقروء ومسموع؟

? المشهد الحالي يفتقد المهنية، للأسف الشديد لا احد يتم تدريبه، ولا احد يحاول تعليم غيره، ان صحافيي اليوم لايوجد لديهم الولاء والانتماء للصحف التي يعملون بها، نتيجة ان الصحافي لايحصل على حقه المادي ولا الأدبي الكافي لمنحه حياة كريمة، ما اضطره ان يلجأ للعمل في اكثر من مكان بحثاً عن الرزق والمكانة الاجتماعية الملائمة.

? من اين تبدأ حرية الصحافة والاعلام وأين تنتهي؟

? حرية الاعلام تبدأ من الصحافي نفسه، عندما يحافظ على كرامته ومهنيته وقيمه ومبادئه يستطيع ان يجبر الأطراف الأخرى ان تحترمه رغماً عنها، وأي معركة يدخلها حتماً يكسبها لأنه سيكون على حق، لكن طالما ليس مهنيا ولا يتمسك بآداب المهنة لن يلقى اي احترام وبالتالي لن يحصل على اي حقوق او مكاسب حقيقية.

? هل هناك حدود للحصول على المعلومات؟

? الحرية يجب ان تكون حرية مسؤولة في اي نظام، وعلى الصحافي ان يضع في اعتباره الصالح الوطني قبل اي شيء آخر، يعني لا نفاق لأي جهة، الصالح الوطني هو رقم واحد بعيداً عن اي ايديولوجيات او مصالح شخصية، ولن يفعل هذا او يفهمه مدعـو المهنة والدخلاء عليها.

? وهل الهيئة الوطنية للاعلام قادرة على ضبط المشهد الاعلامي ام ان هناك ضرورة لعودة وزارة الاعلام مرة اخرى.. وكيف ترى دور المجلس الأعلى للصحافة الآن وقد كنت اميناً عاماً له قبل ذلك؟

? الهيئة الوطنية للاعلام لا تغني عن وزارة الاعلام وأرى انها لا تسيطر على المشهد وهو ايضاً حال المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وزارة الاعلام والى جانبها المجلس الأعلى للصحافة كان لديهما الى حد كبير السيطرة والتوجيه ومعالجة للمشاكل الصحافية اكثر مما هو موجود الآن، كانت لديهم ادوات وآليات وسلطات يستطيعون بها ضبط الأمور.

? كيف ترى اداء مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية؟

? كما هو حال التلفزيون ايضاً، فيها انفلات ولا توجد مهنية، يعمل بها اشخاص غير مهنيين هؤلاء من يفتعلون المشاكل للاعلام الحقيقي، لا توجد ضوابط وهناك مواقع بأسماء وهمية تروج للاشاعات والأخبار الكاذبة، وغياب المهنية وغياب المهنيين الحقيقيين عن الساحة الاعلامية وتصدر انصاف الموهوبين والمرتزقة للمشهد الاعلامي وعدم وجود تدريب للشباب الجديد ادى لتدهور المشهد الاعلامي.

? وكيف يتم ضبط هذه الأمور؟

? علينا ان نفعل كما فعلت الدول الديموقراطية التي سنت قوانين حاسمة لمعالجة هذه الأمور، حيث توجد عقوبات صارمة وتعويضات قاتلة تتخطى عشرات الملايين لمن يتجاوز، لكن لدينا في مصر الأمور منفلتة.

? ومن الذي عليه مهمة تقديم مشروع قانون لضبط المشهد الصحافي تحديداً؟

? نقابة الصحافيين بالتعاون مع مجلس النواب لابد من التواصل مع مجلس النواب ليتعاونا في صياغة مشروع يضمن ضبط الأمور ولكن يراعى ان يكفل هذا حرية الصحافة ولا يجور على الحق الأساس في التعبير عن الرأي ودور الصحافة، وهذا ليس قانونا حكوميا، هذا القانون يجب ان يقره الصحافيون انفسهم.

? في رأيك.. ما اهم معركة يخوضها الصحافيون الآن؟

? معركة وحدة الصحافيين هي التي ستمنحهم القوة الكافية لمواجهة اي مشكلات او صعوبات او اي اجراءات تقيد من حرياتهم وتقتص من حقوقهم المادية والأدبية، تشرذم الصحافيين الآن هو ما ادى لهذا المشهد المشوه وأضعف من هيبتهم وأضاع حقوقهم، وللأسف هناك قانون حالي موجود بالفعل في مجلس النواب الذي قدمه اسامة هيكل لرئيس لجنة الاعلام والثقافة بالمجلس، وقد تم اقراره الا انه لم يفعل بعد ولا اعرف لمصلحة من؟

? وهل عدم تفعيل القانون متعمد؟

? هناك خلل في خطوات الدولة لتفعيل هذا القانون، فليس من المنطقي بعد كل هذه المناقشات ان يوضع بعد اقراره في الثلاجة ويتم تجميده، وأرى ان ما يحدث الآن ضد هذا القانون ولا احد يتحدث في الأمر.

? هل الجيل القديم في الصحافة اوفر حظاً من الجيل الحالي؟

? الجيل القديم لم يقم بواجبه ودوره المطلوب في احتواء الجيل الجديد وتدريبه بنسبة كبيرة، الكل لابد ان يعلم ان هناك من سيحل محله يوماً ما وعلينا ان نتقبل ذلك ونعمل على خلق كوادر تخلفنا. والجيل الحالي الذي اصبح قيادات وترأس مناصب، لم يفعل شيئاً، ولم يقدم شيئاً، ويؤسفني ان اقول انهم اصبحوا «أرزقية» والجميع لم يعد لديه الانتماء الكافي لجريدته ومكانه كما كنا نفعل، والكل يسعى وراء مصادر عمل متعددة، لكن في نفس الوقت التمس لهم العذر فرواتبهم قليلة ولا تكفي متطلبات الحياة.

? هل ستطول الخصخصة الصحف الحكومية التي «تعافر» اليوم من اجل البقاء؟

? منذ 2011 ونحن نعاني اشد المعاناة، انا كنت اميناً عاماً للمجلس الأعلى للصحافة كان هناك نحو ثلاث او اربع صحف فقط من تحصل على المعونة من المجلس، لكن الآن الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية وكبريات الصحف أصبحت تحصل على معونة من الدولة، ومع ذلك لا ارى ان هناك اتجاه حالياً لخصخصتها.

? تراجع الاعلانات ام ارتفاع اسعار الورق ام هناك اسباب اخرى وراء تراجع مبيعات الصحف الورقية؟

? كل ما سبق يضاف الى ذلك زيادة اعداد الصحافيين بما يفوق قدرة الصحف على تحمل هذه الأعداد الكبيرة ما تسبب في حدوث مشكلة التضخم، فمن اين نأتي بدفع المرتبات والحوافز والتأمينات؟ هذا مع مراعاة الانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد والمصانع والشركات المغلقة وتوقف الانتاج، كل هذا انعكس على وضع مؤسساتنا، والاتجاه الحالي في الاقتصاد يتجه نحو العقارات فقط حتى رئيس الحكومة جاء من منطلق بيعه للعقارات والأراضي حتى يدر دخلاً من هذا النشاط، ومن المفترض ان يكون هناك انتاج صناعي يحدث رواج في كل شيء، وينعكس على كل شيء.

? ماذا تقول عن الصحافيين الذين يهاجمون النظام في مصر وهم خارج البلاد؟

? هم متجردون من هويتهم المصرية، هويتهم الآن هي الدولار، من يدفع يتحدثون باسمه، وهذا لاعلاقة له بالمهنة وأصولها، الصحافي يجب ان يكون متجرداً من مصلحته وأيديولوجيته، الأيديولوجيا الوحيدة التي تحكم يجب ان تكون مصلحة مصر.. وللأسف هؤلاء يجذبون بعض الجمهور من الفقراء الذين يعيشون حياة بدائية جداً شديدة البؤس، كأنهم يعيشون في القرون الوسطى، فالفقر يسمح للجهل ان ينتشر سواء كان ارهاباً او حتى استغلال اهل هذه الأماكن في الانتخابات والسياسة بشكل خطأ، هؤلاء منحوا اصواتهم في الانتخابات للاخوان على امل اصلاح احوالهم الاجتماعية.

? هل اثرت مدينة الانتاج الاعلامي على ماسبيرو وعلى قطاع الانتاج في التلفزيون المصري؟

? من المفترض ان مدينة الانتاج الاعلامي جزء من ماسبيرو، وكان من المفترض ان تعمل لحساب التلفزيون لكنها مستقلة حالياً، هي لا تكسب ولا ماسبيرو الآن يكسب، كلاهما خاسر.

? لماذا عجز التلفزيون المصري على الاستمرار في نجاحه رغم انه اول تلفزيون في منطقة الشرق الأوسط وكان ملء السمع والبصر؟

? غابت عنه المهنية وغلب عليه الروتين الحكومي وأصبحت الدولة مسيطرة عليه ولم تمنحه مرونة التحرر في علاج مشكلاته التي تراكمت.

? لكن التلفزيون المصري نشأ ونجح واستمر وهو تحت سيطرة الدولة؟ وكثيرون ممن عملوا فيه هم من صنعوا نجاحات كبرى في القنوات الفضائية؟

? لأن الوقت الذي عاشوه في التلفزيون المصري كان له الحرية في الابداع والانطلاق والآلية لحل مشاكله وكانت الدولة ترعاه بشكل لائق لكنها اهملته وما يحدث في التلفزيون هو ما حدث في الصحف، كيف لهذا المبنى ان يعمل فيه 37 الف موظفاً بينما الف موظف فقط عدد كاف جداً لانجاحه، كل المؤسسات الحكومية متضخمة، وهذا اساس مشاكلنا.

? وهل تتوقع خصخصة ماسبيرو؟

? لا اعتقد ان هناك اتجاه لبيعه حالياً، لأن الدولة حالياً اصبحت تسيطر على الاعلام بشكل كبير حتى المحطات الخاصة، ولكن يمكن ان تكون هناك عملية اعادة هيكلة له.

? وماذا عن تراث التلفزيون المصري والسينما اين ذهب والى اي مدى استطعنا الحفاظ عليه؟

? للأسف لم نحافظ على هذا التراث رغم عظمته وقيمته وتاريخه وابداعه، وهو الحال نفسه الذي عشناه هنا في جريدة اخبار اليوم، كان لدينا موظف يعمل بالأرشيف وكان لدينا اعظم ارشيف في الصحافة العالمية ليس في مصر فقط جميعها اشياء تاريخية وتراث قيم لايقدر بثمن، كان هذا الشخص يسرق هذا الأرشيف ويبيعه خارج مصر حتى ضاع التراث بقيمته وندرته.

? هل يمكنك ذكر شخصية او اثنتين من المتصدرين للمشهد الاعلامي الآن تتعامل بمهنية واحترافية وحيادية ولها مصداقية لدى الناس؟

? للأسف، لا يوجد، وهو ما جعلني عازفاً عن متابعة البرامج في التلفزيون والفضائيات نهائياً منذ احداث يناير حيث فوجئت بغالبية الاعلاميين الموجودين على الساحة يروجون للاخوان وهم من غسلوا وجوههم ومهدوا لهم الطريق للسيطرة على الحكم بعدها، هم انفسهم من يتصدرون المشهد الاعلامي الحالي.

? لماذا لا نضع في اعتبارنا ان هؤلاء الاعلاميين آنذاك كانوا يريدون اظهار حقيقة فكر الاخوان للناس عن طريق استضافتهم وليس الترويج لهم؟

? الطريقة التي اظهروهم بها كانت لمساعدتهم في السيطرة على البلد والوصول للسلطة، ومساعدتهم في الانتخابات، ولم تكن لكشف افكارهم.

? وأين كان دور الاعلام الواعي في هذا التوقيت؟

? الاعلام الحقيقي النزيه كله اختفى في هذا الوقت، والاعلام كان ولازال جزء من الكارثة التي حلت بالبلد، حتى من كان ضدهم كان يقول رأيه مستتراً وليس صريحاً.

? وأين ذهب المفكر والمثقف والاعلامي والفنان الواعي الذي يحمل رسالة تنوير العقول والارتقاء بالفكر والوعي والأخلاق؟

? غائب الآن، وهذا يرجع لعقود طويلة من قبل احداث 2011 بعقود، يمكن الفترة التي حدث فيها طفرة اعلامية كانت ايام عبدالقادر حاتم في عهد الرئيس عبدالناصر، وامتدت للفترة الأولى في عهد الرئيس السادات، ولذلك قتل السادات، لأنه لو ظل في الحكم خمسة اعوام اخرى لتغير وجه مصر تماماً.

? كيف كان سيحدث ذلك؟

? كان سيحدث طفرة اقتصادية كبرى، ولم نكن لنحتاج لصندوق النقد الدولي ولا غيره، كان لديه بعد نظر للأمور، ولهذا تم التآمر عليه من الاخوان ومن الخارج ايضاً، وأفضل ما يقال في حق السادات انه خلص مصر من الاحتلال الاسرائيلي.

? ما هو تقييمك لدور الاعلام في القضايا الخاصة بالأمن القومي على سبيل المثال قضية سد النهضة.. هل تناولها الاعلام بشكل جيد؟

? رأيي ان الاعلام الى حد ما منضبطاً في طرح هذه القضية ومتماشياً مع توجهات الدولة بعدم احداث مشاكل تؤدي الى تعقيد الأمور، على عكس ما حدث ايام محمد مرسي حينما اذيع اجتماعه مع القوى السياسية على الهواء ونقلت الفضائيات آراء بعضهم حول هذه القضية، حين اقترح ايمن نور ان تذهب طائرات لضرب اثيوبيا، وغير هذه من المهاترات غير المسؤولة التي كان من الممكن ان تؤدي لنتائج كارثية.

? وماذا عن دور الاعلام خلال ثورات الربيع العربي؟

? لم يكن الربيع العربي، بل «الوباء العربي» كانت احداث كلها تآمر على العرب، وكان من المخطط لها ان تشمل المنطقة بكاملها وتشعلها وتسقطها في مستنقع بلا رجوع.

? هناك خطط بديلة يتم وضعها في حال فشل المخطط المتآمر ضد دولة ما.. هل ترى ان خططاً بديلة تحاك الآن ضد مصر؟

? بالطبع، وقد حدث هذا بالفعل، والمؤامرات معلنة، وزيرة خارجية اميركا السابقة كوندليزا رايس تحدثت عن الفوضى الخلاقة، وتقصد هذه المؤامرة الكبرى التي عشناها ومازلنا في وطننا العربي، وتم الاعلان عن اشخاص تلقوا اموالاً طائلة مقابل تنفيذ هذا المخطط وتم تدريبهم في صربيا وغيرها لذلك.

? هل مازالت مصر تحت «حد المؤامرة» ام اننا استطعنا النجاة من هذا المخطط؟

? لقد استطعنا النجاة، ولكن، علينا ان يكون لدينا الاصرار والتصميم لاستمرار الاستقرار شعباً وحكومة الثقافة المجتمعية والحقوق المعيشية وغيرها كل هذا يتم استغلاله لترويج الاشاعات واشعال فتيل الأزمات والضغط على الناس حتى تغضب وتخرج الى الشارع مرة اخرى، فاذا كان لدى الجميع الوعي بذلك، مواطنون وحكومة، بأن يتم علاج هذه المشكلات اولاً بأول ستغلق الأبواب تماماً امام اى مؤامرات جديدة.

? وكيف ترى طريق الخلاص من هذا الوضع المأساوي الذي يمر به وطننا العربي الآن؟

? الوطن العربي مثله مثل حال الصحافيين الذي تحدثنا عنه، خلاصه من همومه ومشاكله بالتوحد، وطالما اننا في شتات لن يكون هناك نجاة.

? لكن هناك بلدان انفرط عقدها بالفعل مثل سورية وليبيا والعراق واليمن.. كيف تستطيع هذه الدول ان نحدثها عن وحدة عربية او حتى ان تتوحد داخلياً؟

? اذا اخذنا سورية نموذجاً، وبغض النظر عن اخطاء بشار الأسد ووالده، الم يدرك الجميع ان من يريدون ان يسيطروا ويحكموا سورية الآن ما هم الا عصابات طامعة، وجماعات مأجورة ممولة من دول عديدة؟ ربما الدولة الوحيدة التي تنأى بنفسها عن هذا الصراع هي الكويت، بينما لكل دولة تنظيم داخل سورية يسعى لتخريبها وتدميرها وكل له اسبابه، فعلى السوريون انفسهم ان يدركوا حقيقة ما يحاك ضدهم، وأن ينقذوا ما تبقى من بلادهم، وهو نفسه ما اتمنى ان يدركه كل الوطن العربي وعلى الجميع ان يعرف ان قوتنا في وحدتنا.

