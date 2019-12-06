دوليه

قاد الثنائي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا فريقهما باريس سان جرمان الى تعزيز صدارته للدوري الفرنسي بتسجيلهما هدفي الفوز على نانت 2-0 أول من أمس على ملعب بارك دي برانس في ختام المرحلة السادسة عشرة.

ومنح مبابي التقدم لسان جرمان مطلع الشوط الثاني (52) وعزز نيمار بالثاني من ركلة جزاء في آخره (85)، ليعيد النادي الباريسي الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مطارده المباشر مرسيليا الذي افتتح المرحلة الثلاثاء بفوز ثمين على مضيفه أنجيه 2-0، علما أن الفريق الباريسي يملك مباراة مؤجلة.وهي المرة الأولى التي يلعب فيها مبابي ونيمار أساسيين هذا الموسم بعدما قرر المدرب الألماني توماس توخل إشراكهما إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما أبقى على الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي المعار من إنتر الإيطالي على دكة البدلاء إلى جانب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وعانى فريق العاصمة كثيرا لتحقيق الفوز الذي يدين به أيضا إلى حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من فرصة محافظا على نظافة شباكه.

ونجح نيمار في منح التقدم للنادي الباريسي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من دفاع نانت بيد أن الحكم أماوري ديلرو ألغاه بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر» ليحتسب خطأ على الألماني يوليان دراكسلر بحق المدافع المغربي الأصل عمران لوزا الذي ارتدت منه الكرة إلى المهاجم البرازيلي (41).

ونجح سان جرمان في هز شباك ضيوفه مطلع الشوط الثاني عندما توغل دي ماريا في الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية بخارج قدمه اليسرى الى مبابي المنطلق من الخلف فتابعها بكعب قدمه اليمنى وأسكنها على يمين الحارس البان لافونت (52).وأنقذ نافاس مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية للوزا من داخل المنطقة (59). وحصل سان جرمان على ركلة جزاء اثر تدخل قوي للحارس لا فونت بحق إيكاردي، بديل مبابي، فانبرى لها نيمار بنجاح (85).

وأكرم سانت إتيان وفادة ضيفه نيس عندما تغلب عليه 4-1 ولحق بليل إلى المركز الرابع.واستعاد سانت إتيان نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليل الذي انتزع المركز الرابع الثلاثاء بفوزه على مضيفه ليون 1-0 وخسارة أنجيه أمام مضيفه مرسيليا 0-2.

وبكر سانت إتيان بالتسجيل عبر الدولي الغابوني دينيس بوانغا من ركلة جزاء (11)، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أدرك الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ التعادل (14).وضرب أصحاب الأرض بقوة بإضافة هدفين عبر الجزائري الأصل رومان حمومة (38) وويسلي فوفانا (40).وعزز سانت إتيان تقدمه مطلع الشوط بهدف شخصي ثان لبوانغا (58).وأهدر مونبلييه فرصة اللحاق ببوردو الى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ديجون 2-2. وصعد رين الى المركز السابع بفوزه الثمين على مضيفه متز بهدف وحيد سجله أدريان هونو (39).وبدوره عاد موناكو بفوزه ثمين على حساب مضيفه تولوز 2-1.

