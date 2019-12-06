دوليه

خرج ساسوولو من الدور الرابع لمسابقة كأس إيطاليا بخسارته أمام ضيفه بيروجيا من الدرجة الثانية 1-2 اول من امس.وتقدم بيروجيا بهدفين مبكرين في الشوط الأول عبر باسكوالي ماتسوكي (10) وهانز نيكولوسي كافيليا (17)، وقلص ساسوولو الفارق في الدقيقة 82 عبر لاعب الوسط الدولي المغربي المهدي بوربيعة.

وتأهل أيضا سبال بفوزه الكبير على ضيفه ليتشي بخمسة أهداف للبرازيلي إيغور جوليو دوس سانتوس (18) وألبرتو بالوسكي (24) وأليساندرو مورجيا (31) والبولندي تياغو تشيونيك (45) وسيرجيو فلوكاري (84) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي جيانيلي إيمبولا (55)، وأودينيزي بسحقه ضيفه بولونيا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها التشيكي انطونين باراك (24) والفرنسي سيباستيان دي مايو (42) ورولاندو ماندراغورا (77) وكيفن لاسانيا (90).

ولحقت الفرق الثلاثة بفيورنتينا وجنوى وكريمونيزي (درجة ثانية) التي حجزت بطاقاتها الثلاثاء بالفوز على تشيتاديلا (ثانية) 2-0 وأسكولي (ثانية) 3-2 وإمبولي (ثانية) 1-0 على التوالي.

