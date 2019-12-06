دوليه

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني أول من أمس أنه رفع قيمة الشرط الجزائي لنجمه الواعد أنسو فاتي من 100 إلى 170 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيبلغ 400 مليون يورو عندما يوقع على أول عقد احترافي مع الفريق الأول.

وأعلن النادي في بيان «إف سي برشلونة واللاعب أنسو فاتي توصلا إلى اتفاق بتحسين العقد الذي يربط بينهما حتى 30 يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لعامين وقيمة شرط جزائي ارتفعت من 100 إلى 170 مليون يورو».

وأضاف «قيمة الشرط الجزائي ستصل إلى 400 مليون يورو عندما يوقع فاتي عقده الاحترافي كلاعب في الفريق الأول». ولعب فاتي (17 عاما) أساسيا للمرة الأولى مع الفريق في سبتمبر الماضي. وترعرع فاتي في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية، وهاجرت عائلته وهو في سن السابعة إلى إسبانيا حيث انخرط في أكاديمية برشلونة للشباب «لا ماسيا» في سن العشرة أعوام.

