دوليه

كشفت تقارير صحافية فرنسية، عن إمكانية عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنابولي، إلى باريس من جديد، لقيادة سان جرمان. وسبق لأنشيلوتي أن قاد باريس سان جرمان في الفترة من عامي 2011 وحتى 2013، قبل الرحيل إلى ريال مدريد.

وبحسب موقع «le10sport» الفرنسي، فإن اسم المدير الفني الحالي توماس توخيل، ارتبط بالعودة إلى ألمانيا وتولي قيادة بايرن ميونخ، ما دفع سان جرمان للبحث عن بديل، تحسبا لمغادرة المدرب.

وأشار إلى أن هناك اتصالات قد جرت بالفعل بين سان جرمان وأنشيلوتي، حيث يرحب مسؤولو الفريق الباريسي بعودته من جديد لحديقة الأمراء.بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدى الثنائي تياغو سيلفا وماركو فيراتي تأييدًا كبيرًا لعودة أنشيلوتي لقيادة الفريق من جديد.

