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التمس مهاجم الأزرق يوسف ناصر العذر للجمهور الكويتي المتعطش للانتصارات والإنجازات بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج بسبب الإيقاف الرياضي والتي ترافقت مع تراجع كبير في مستوى الكرة الكويتية، وقال يوسف في تصريحات إعلامية في مطار الكويت الدولي لدى عودة وفد الأزرق إلى البلاد قادما من الدوحة بعد انتهاء مشواره في «خليجي24»، أن الجمهور وضع كل اللوم عليه بإضاعته للفرص، لكنه رد عليهم بقوله: «لو ما أتحرك ما تجيني فرص.. لو أنا واقف ما أتحرك ما نهجم على المرمى»، مضيفا انه كان يجتهد ويحاول داخل الملعب من أجل تحقيق شيء يرضي الجمهور لكن الحظ لم يقف بجانبه.

ونوه يوسف بأنه تعرض لاساءات كثيرة من قبل بعض الجماهير، لكنه تمنى ان لا تصل الى حد التجريح به وبأفراد أسرته، مؤكدا انه وجميع لاعبي الأزرق مظلومون في ظل الظروف الحالية للرياضة الكويتية أو عند مقارنتهم بلاعبي دول المنطقة. وبين يوسف: «نحن في الكويت هواة وليس محترفين مثل اللاعبين السعوديين الذين يمتلكون عقود احتراف مع أنديتهم»، موضحا: «نحن نداوم في جهة عملنا في الصباح والمساء ونتدرب يومياً.. وعند المشاركات الخارجية جهات عملنا لا تمنحنا التفرغ بينما اللاعب السعودي متفرغ في حياته لكرة القدم.. وهذا الأمر ليس عذر لنا لأننا لم نقدم ما يرضي الجمهور في البطولة لكن هذا الأمر حق لكل لاعب ومن أولويات ممارسة كرة القدم»، مشير الى ان بعض اللاعبين أضاعوا دراستهم ومستقبلهم من أجل المنتخب.

