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كشف نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة عن ان الاتحاد يبحث حاليا عن مدربين من دول أوروبية ومنها الدانمارك لقيادة منتخبات المراحل السنية «البراعم والأشبال والناشئين» بهدف إعداد هذه المنتخبات لتكون رافدا وقاعدة متينة لبناء المنتخب الأول، جاء تصريح عقلة خلال استقبال وفد الأزرق في مطار الكويت قادما من الدوحة مساء الأول من أمس.

بدوره، أفاد أمين سر الاتحاد بالتكليف صلاح القناعي ان مجلس ادارة الاتحاد ينتظر تقرير اللجنة الفنية ومدير المنتخب لمناقشة مشاركة الأزرق في «خليجي 24» وأسباب الخروج المبكر،مضيفا بقوله: «بعدها لكل حادث حديث».

ورأى القناعي ان تجربة الأزرق في البطولة كانت مميزة خصوصا ان المنتخب قادم من ايقاف طويل ،منوها بقوله: « لم نلعب خلال الفترة الماضية مع منتخبات ذات مستوى عال مثل السعودية وعمان والبحرين.. فهذه المنتخبات مستقرة واجهزتها الفنية والادارية مستقرة ايضا وحصدوا ثمار عمل طويل.. اما منتخبنا فقد قدم مستوى جيدا امام هذه المنتخبات ولا يجوز ان نضع حملا كبيرا على اللاعبين.. والقادم سيكون أفضل».

