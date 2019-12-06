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فقدت الأسرة الرياضية أحد أبرز أعلامها الأوفياء والمخلصين «عبدالمحسن الفارس» أحد مؤسسي نادي القادسية ورئيس مجلس إدارته الأسبق الذي وافته المنية مساء الأول من أمس بعد صراع مع المرض.

ويتمتع الراحل بسيرة رياضية وإدارية عطرة وحافلة بالإنجازات امتدت لأكثر من 60 عاماً خدم خلالها الرياضة الكويتية وقدم لها كل العطاءات من أجل نهضتها وتطويرها والارتقاء بسمعتها على جميع المستويات.

بداية الفارس الكروية كانت من خلال اللعب في نادي النهضة (كاظمة حالياً)، ثم انتقل بعدها الى نادي الجزيرة (القادسية حالياً)، ثم عمل مدرباً لكرة القدم فإدارياً ومشرفاً على فرق الكرة بالنادي الذي عاصره منذ الستينيات قبل ان يصبح عضو مجلس إدارة، وبعدها ترأس الراحل نادي القادسية خلال الفترة بين عامي 1989 و1997، كما تولى الفارس منصب مدير المنتخب الوطني عندما شارك في البطولة العربية العام 1964.

وطوال مسيرته كان الراحل يتمتع بالقوة والجرأة في اتخاذ القرار، وكان مثالاً للقيادة الرياضية فضلاً عن تواضعه وحسن تعامله مع جميع من عاصره في الحقل الرياضي، ويحسب له الثبات على مواقفه ومبادئه وإخلاصه للقلعة الصفراء وللكرة الكويتية عموماً.

وكان الراحل يحظى باحترام وتقدير كبيرين في المحيط الرياضي وخارجه باعتباره شخصية فذة وذات رمزية وشعبية كبيرة لدى الوسط الرياضي وخصوصا لدى منتسبي نادي القادسية، إذ تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ وفاته أول من أمس بمشاعر الآسى والحزن، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

و«النهار» التي آلمها المصاب برحيل الرمز الرياضي عبدالمحسن الفارس تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

