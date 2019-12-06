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أعلن القادسية عن التعاقد مع مهاجم المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ قادماً من السالمية الكويتي. وسينضم الدباغ إلى صفوف الأصفر في يناير المقبل ليصبح أولى صفقات لفريق مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وانتقل نجم المنتخب الفلسطيني البالغ من العمر 21 عاماً إلى السالمية بداية الموسم الحالي وشارك مع السماوي في 3 مباريات فقط سجل خلالها هدفاً بسبب تعرضه للإصابة. لكن أرقام لاعب هلال القدس السابق مع المنتخب الفلسطيني أفضل بكثير إذ سجل 3 أهداف في آخر 6 مباريات. ومن المتوقع أن يستغني القادسية عن أحد محترفيه البرازيليين في الهجوم رونيرو ولوكاس غاوتشو بعد الأداء المخيب الذي ظهر به اللاعبان خلال الفترة الماضية.

