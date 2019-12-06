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تصدر العربي المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد بعد تغلبه على ضيفه خيطان 7-6 بركلات الترجيح (1-1) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث تقدم الأخضر عبر البرازيلي ماريون سيلفا من ركلة جزاء، وتعادل خيطان بواسطة الغاني نيكولاس كوفي. ورفع العربي رصيده إلى 10 في الصدارة فيما تجمد رصيد خيطان عند 6 نقاط. وفي بقية مباريات المجموعة، اكتسح التضامن الكويت تغلب عليه بخمسة أهداف دون رد، سجلها منها مشعل خالد رباعية وعبدالوهاب الصليلي هدفاً في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد ثامر. ورفع التضامن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الأبيض عند 6 في المركز السابع قبل الأخير.

وواصل برقان نتائجه المميزة بفوزه على السالمية 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب التضامن، ليرفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني ويحافظ على أماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما بقي السالمية على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الخامس. وانتهى الشوط الأول بتقدم برقان 2-1 بواسطة هدفي سجلهما سالم الفيلكاوي ومحمود جمعة، فيما سجل هدف السالمية البرازيلي أليكس ليما. وعزز الفيلكاوي تقدم برقان بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وفي اللقاء الرابع، تغلب الشباب على الساحل بنتيجة 3-2، فرفع الأول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برقان، فيما تجمد رصيد الساحل عند 4 نقاط في المركز الأخير.

