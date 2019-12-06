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يعاود الكويت تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة القادسية الخميس المقبل في كأس السوبر، وذلك بعد عودة وفد الفريق من معسكره الخارجي في دبي أول من أمس. وخاض الأبيض آخر مبارياته الودية أول من أمس أمام فريق حتا وخسر اللقاء بنتيجة 3-1. ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين يوم أمس، على أن يعاودوا التدريبات مع لاعبي المنتخب العائدين من الدوحة بعد المشاركة في «خليجي 24»، وذلك من أجل الاستعداد لكأس السوبر ومسابقتي الدوري وكأس ولي العهد. ويفتقد الكويت لاعب الوسط طلال الفاضل الذي لم يعد مع الوفد وظل لاستكمال علاجه في مركز اسبيتار في الدوحة.