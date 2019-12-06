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«كونا»: قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان فترة مربعانية الشتاء تبدأ غداً السبت وتنتهي في 14 يناير المقبل موضحا انها سميت بالمربعانية لانها تتكون من نحو 40 يوما.

واضاف السعدون في تصريح لـ (كونا) أمس ان ما يعرف محليا وفي شبه الجزيرة العربية باسم «المربعانية» هو احد مواسم السنة التي يبلغ عددها 12 تبدأ بموسم سهيل في 24 أغسطس وتنتهي بموسم «الكلبين». واشار الى ان المربعانية تنقسم الى فترتين الاولى تتكون من 20 يوما تستمر حتى 27 ديسمبر والثانية من 28 ديسمبر حتى 14 فبراير موضحا ان الفترة الثانية يكون الجو فيها اكثر برودة وتصل درجات الحرارة احيانا الى الصفر المئوي.

ولفت الى ان في مربعانية الشتاء تنخفض درجات الحرارة ويكون متوسط الحرارة في مدينة الكويت 8 درجات مئوية الا انه في بعض الايام تنخفض الى الصفر المئوي.

واوضح انه في بعض الاحيان تهب الرياح الشمالية السريعة التي تسبب زيادة الاحساس في البرودة ومصدرها من المناطق الروسية وسيبيريا الباردة واوروبا.

وذكر ان السبب الرئيس لهذه البرودة يكمن في قصر النهار وطول الليل وميلان اشعة الشمس عن النصف الشمالي للكرة الارضية، مشيرا الى انه في الكويت ينخفض ارتفاع الشمس ليصل الى 37 درجة في الافق فتكون اشعتها اضعف من ايام الصيف.

وبين السعدون ان انواع المربعانية ثلاثة من برج العقرب اولها نجم الاكليل وثانيها القلب وهو نجم الاحيمر وثالثها الشولة وهي نجوم تبدو كأنها ذيل العقرب وتظهر في 2 يناير.

وافاد ان المربعانية ستدخل هذا العام وغالبية الاراضي الكويتية لم تحصل كفايتها من مياه الامطار لافتا الى انه ليس هناك اي مؤشر بقدوم ربيع مزدهر كما حصل في العام الماضي.

