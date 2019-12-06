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حدد باحثون صينيون جيناً يلعب دوراً رئيساً في شيخوخة الأدمغة للرئيسيات غير البشرية، ما يوفر أدلة لدراسة الآليات الجزيئية لشيخوخة الدماغ الصحي.

واستخدم باحثون من معهد كونمينج لأبحاث الحيوان والأكاديمية الصينية للعلوم وغيرهما من المؤسسات البحثية 547 ترنسكريبتوما من 44 منطقة دماغية في 4 قرود مكاك شابة و3 قرود مكاك كبيرة لدراسة التغيرات في عملية الشيخوخة. ويعرف الترنسكريبتوم بأنه مجموعة من كامل قراءات الجينات الموجودة في الخلايا. ويمكن أن يساعد الباحثين في الحصول على فهم شامل على مستوى الجينوم للجينات النشطة في الخلايا. ووفقاً للتقرير، الذي نشر في مجلة «بيولوجيا جينوم»، اكتشف الباحثون أنه أثناء عملية الشيخوخة كان هناك اتجاه تنازلي في الاتصال بين مناطق الدماغ المتعددة وبين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر. وحدد الباحثون جيناً يسمى «بي جي آل أس» لديه مستوى أعلى من التعبير في أدمغة قرود المكاك الكبيرة. ثم درسوا وظيفة الجين بأعلى المستويات في الفئران، وأظهرت الفئران ذات المستويات الأعلى من الجين ضعفاً في القدرة على التعلم والنشاط الحركي وقلة تناول الطعام.

وقال الباحثون ان دراستهم توفر نظرة ثاقبة على الآليات الجزيئية لشيخوخة الدماغ الصحي.

