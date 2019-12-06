الاخيرة

قالت منظمة الصحة العالمية: ان الملاريا لا تزال تصيب الملايين كل عام وتفتك بأرواح أكثر من 400 ألف، معظمهم أطفال في افريقيا، بسبب تعثر جهود مكافحة المرض الذي ينقله البعوض.

وحذرت المنظمة من أن تمويل مكافحة المرض، الذي يودي بحياة طفل كل دقيقتين، هزيل بشكل عام. ونظراً لأنه ينتقل عن طريق البعوض، فان نصف سكان العالم يواجهون خطر الاصابة بالمرض.

ودعت المنظمة الدول المانحة وحكومات البلدان التي ينتشر بها المرض لتكثيف جهود مكافحته.

وقال بدرو ألونسو خبير الملاريا في منظمة الصحة العالمية للصحفيين «أظهر العالم أنه من الممكن احراز تقدم»، وأشار الى تراجع ملحوظ في حالات الاصابة بالملاريا والوفيات الناتجة عنه منذ 2010، حيث انخفض العدد من 239 مليوناً الى 214 مليوناً في 2015، وتراجعت حالات الوفاة من 607 آلاف الى نحو 500 ألف في 2013.

وأضاف «لكن التقدم تباطأ، واستقرت الأمور عند مستوى مرتفع على نحو غير مقبول».

وانخفضت حالات الاصابة في 2018 على نحو طفيف الى 228 مليوناً من نحو 231 مليوناً في 2017، وتراجعت الوفيات الى 405 آلاف من 416 ألفاً في 2017.

