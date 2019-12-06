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اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) السكنية للسنة المالية (2019-2020) للطلبات المقدمة حتى 30 يونيو 2019. ودعت المؤسسة في بيان صحفي امس المواطنين الراغبين في التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة (جابر الاحمد) لـ520 شقة الى مراجعة المبنى الرئيس وفروعه الثلاثة التابعة لها اعتبارا من الاثنين المقبل. وقالت انها ستستقبل مراجعيها اثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) اضافة الى فروعها في القرين والجهراء وفرع برج التحرير.