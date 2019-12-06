وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

كذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

