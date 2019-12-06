وطن النهار

المنامة- (كونا): اشاد ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد «بالمواقف المشرفة» للكويت تجاه بلاده مؤكدا عمق «العلاقات القوية» التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ولي العهد اشار خلال استقباله للمدير العام لصندوق التنمية الاقتصادية والعربية عبدالوهاب البدر الى الدور الكبير الذي تقوم به الكويت في دعم جهود التنمية في مختلف دول المنطقة وباسهامات الصندوق في خدمة اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا ان بلاده «تسعى دائما» الى توطيد علاقات التعاون المثمر مع الكويت والتي عززتها الروابط «الاخوية المتينة» المبنية على الاسس الثابتة التي اسهمت في تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة.

واوضح بن حمد ان بلاده تواصل العمل على تعزيز مسارات «العملية التنموية» من خلال استمرار استحداث المبادرات والبرامج الرامية الى تحقيق تطلعات المواطنين كونهم محورا اساسيا للتنمية.

واكد اهمية البناء على ما تحقق من منجزات تسهم في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة توفر المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن وبما يعكس رؤى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

من جانبه اعرب المدير العام لصندوق التنمية عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من اهتمام بتنمية العلاقات (الكويتية - البحرينية) على جميع الاصعدة متمنيا للبحرين دوام النماء والازدهار. وكان الصندوق وقع الاربعاء الماضي مع البحرين قرضا بقيمة 29?5 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.

