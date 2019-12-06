وطن النهار

القاهرة - «كونا»: ثمن الامين العام بوزارة الخارجية في ساحل العاج داوودا دياباتي دور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في احلال السلم والأمن الدوليين وجهوده في العمل على رأب الصدع الخليجي.

ونقل مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير حمد المشعان في تصريح لـ (كونا) أمس الخميس عن الامين العام دياباتي عقب لقائه والوفد المرافق بالعاصمة ياموسوكرو اشادته بالتزام الكويت الداعم للسلم والامن الدوليين لاسيما خلال عضويتها في مجلس الامن. وقال دياباتي ان الكويت «دائما تكون في خانة السلام» في اشارة الى دورها الفعال تجاه ما تتعرض له دول الساحل الافريقي وبعض الدول الافريقية من ارهاب.

وأوضح السفير المشعان ان الزيارة تأتي في اطار تفعيل مذكرة المشاورات السياسية الموقعة بين البلدين في ابريل 2018 واستكمالا للزيارة التي قام بها رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للكويت ولقائه سمو امير البلاد وتوقيعه عددا من الاتفاقيات من بينها مذكرة المشاورات السياسية بين البلدين.

واشار الى ان اللقاء الذي حضره سفير الكويت لدى غانا والمحال الى ساحل العاج محمد الخالدي أكد ضرورة فتح سفارات بين البلدين.

بحث اللقاء كذلك القضايا الدولية وسبل التنسيق بشأنها خاصة في الاجتماع المقبل لمنظمة التعاون الاسلامي واجتماع وزراء خارجية المنظمة المقرر عقده في النيجر في بداية العام المقبل، كما ناقش الاتفاقيات الاربع الموقعة بين البلدين وكيفية تفعيلها فضلا عن ضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتوقيع اتفاقيتين عالقتين تختص الاولى بتجنب الازدواج الضريبي وتختص الاخرى بالتعاون الاقتصادي والفني. واستعرض اللقاء المشروعات الحيوية التي قام بها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هناك واخرها في عام 2018 حيث بلغ عددها سبعة مشاريع بقيمة اجمالية تقدر بنحو 40 مليون دينار كويتي. ودعا السفير المشعان ساحل العاج الى دعم ترشح الكويت خلال المؤتمر ال27 لاتحاد البريد العالمي المزمع عقده في ساحل العاج عام 2020 للحصول على عضوية مجلس الاستثمار البريدي مشيرا الى طلب الامين العام داياباتي دعم الكويت للحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان (2021 - 2023) وكذلك عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ونوه بما لدى ساحل العاج من مجالات كثيرة للاستثمار من اهمها المجال الزراعي مشيرا الى دعوته تشكيل وفد من غرفة تجارة ساحل العاج لزيارة الكويت وتعريف المستثمر الكويتي بالفرص الاستثمارية الموجودة هناك.

وافاد المشعان بان المباحثات تناولت كذلك موضوع استقدام العمالة المنزلية من ساحل العاج «وضرورة ان يتم توقيع اتفاقية تنظم هذه العملية» داعيا الى ان يقوم وفد من البلد بزيارة الكويت ولقاء مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتوقيع هذه الاتفاقية.

يذكر ان العلاقات بين البلدين بدأت عام 1992 ويعد السفير المشعان أول مسؤول من وزارة الخارجية الكويتية يزور ساحل العاج في اولى محطات جولته الافريقية الحالية والتي تشمل كذلك الغابون وغينيا الاستوائية.

الى ذلك اعرب ممثل وفد الصومال لدى الامم المتحدة رابي يوسف عن تقدير حكومة وشعب بلاده لدور الكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن في استدامة السلام بالصومال.

جاء ذلك خلال كلمة يوسف في جلسة مجلس الامن التي اعتمد فيها القرار 2500 الخاص بتجديد ترخيص القوات البحرية الدولية التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال.

وقال «نعرب عن تقدير حكومة الصومال للاشقاء في الكويت لما يبذلونه من دور هام في استدامة السلام بالصومال ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجال التعليم»، معرباً عن تقديره العميق لجهود مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي ووفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة وأنشطتهم الكبيرة والمؤثرة التي اتت ثمارها السياسية لمساعدة حكومة وشعب الصومال في الوقوف معا على ارض دولة مستقرة وقادرة».

وجدد مجلس الامن اليوم «الأربعاء الماضي» الاذن لمدة 12 شهرا للدول والمنظمات الاقليمية التي تتعاون مع الصومال باستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الدولة الواقعة في شرق افريقيا حيث اتخذ القرار 2500 بالاجماع.

واثنى على جهود العديد من الدول والمنظمات الاقليمية التي وصفها بأنها تتعاون مع فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال ما ادى الى انخفاض مطرد في الهجمات الا ان المجلس اكد ان الجريمة لا تزال تهدد السلام والاستقرار وخاصة في الصومال نفسها.

ودعا المجلس مرة اخرى جميع الدول والمنظمات الاقليمية القادرة على الانضمام للقتال بنشر سفن بحرية واسلحة وطائرات عسكرية الى توفير الدعم الاساسي واللوجيستي لقوات مكافحة القرصنة والاستيلاء على القوارب والسفن والاسلحة والمعدات الاخرى ذات الصلة المستخدمة في ارتكاب جرائم متعلقة بالقرصنة.

