وطن النهار

روما - (كونا): أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أهمية الاستفادة من امكانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ودورها الدولي في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية.

وأوضح الجبري خلال زيارة رافقه فيها سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح لمكتب مندوبية الكويت الدائمة لدى مقر (فاو) حيث كان في استقباله المندوب الدائم المهندس يوسف جحيل أن (فاو) المخولة بكافة المسائل المتعلقة بالغذاء والتغذية يمكن ان تفيد بما تتمتع به من امكانات في تنفيذ خطط ومشروعات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة التي تتولاها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية معتبرا توقيع «اتفاقية الشراكة» خطوة مفصلية تؤطر هذه الاستفادة.

وأضاف ان الحضور البارز للكويت كدولة عضو وكشريك أصيل للمنظمة الدولية التي تعد اقدم واكبر منظمة فيما تقوم به من جهود تعزيز التنمية ولاسيما ذات البعد الانساني يعكس الدور الريادي للكويت والمكانة المرموقة التي اكتسبتها في المحافل الدولية.

وبين الجبري ان مساهمة الكويت الفعالة في عمل المنظمة والذي أثنى عليها وثمنها مديرها العام تشو دينيو والتي نالت ثقة دول المجموعة العربية والشرق الأدنى لقيادة مجموعتها الاقليمية أكثر من مرة أسست عبر السنوات لشراكة ايجابية ومثمرة مع المنظمة في مناطق عديدة تعاني من الصراعات والأزمات الانسانية، منوهاً بالبعد الانساني لمهمة (فاو) وما تقوم به من مشروعات هادفة لصالح البلدان النامية والمناطق والفئات الأشد فقرا المنسجمة مع سياسة الكويت الرائدة في مجال العمل الانساني الشامل تجلت في شراكة ترجمتها مبادرات عديدة كالتي أطلقها سمو أمير البلاد مثل مبادرة الحياة الكريمة ومبادرات دعم الشعب السوري.

