وطن النهار

تقدم سفير دولة الامارات العربية المتحدة صقر الريسي بالشكر لجامعة الكويت على حفاوة الاستضافة ومشاركتها بالاحتفال بالعيد الوطني لدولة الامارات، كما تقدم بخالص الشكر لأمير الانسانية الوالد القائد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين على مشاركتهم الاحتفال، مرحبا بمدير جامعة الكويت دكتور حسين الأنصاري، وعميدة كلية الآداب الدكتورة سعاد عبدالوهاب، والمدير العام للأرشيف الوطني الدكتور عبدالله الريسي والحضور الكريم.

وأشاد الريسي خلال محاضرة نظمتها كلية الآداب أمس بمتانة العلاقات الكويتية الاماراتية الراسخة المرتكزة والقائمة على دعائم ثابتة منطلقة من حرص قيادتي كلا البلدين على دعم وتطوير العلاقات في المجالات كافة، لتكون نموذجا يحتذى به على صعيد العلاقات الأخوية بين الدول التي تستند على روابط الأخوة والدم والمصير المشترك على مر الزمن، والتي قامت بجهود الشيخ زايد آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراهما.

وأشار الى أن دولة الكويت لها مكانة كبيرة في ذاكرة الاماراتيين وقلوبهم لمساهماتها النوعية التي قدمتها دولة الكويت لبناء الامارات في قطاعات حيوية عدة في مقدمتها التعليم والصحة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ كلا البلدين ويديم متانة وثبات هذه العلاقة الأخوية.

بدوره شكر المدير العام للأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة الدكتور عبدالله محمد الريسي جامعة الكويت ممثلة بكلية الآداب على الاستضافة، كما رحب بالحضور الكريم من سفراء وأعضاء هيئة التدريس وطلبة، معربا عن سعادته للعودة للمحافل الأكاديمية التي لطالما أحب أن يتواجد بها، ليتحدث عن مسيرته في مجال الأرشفة منوها على ضرورة الاهتمام بالأرشفة التي توثق حقوق وتاريخ الدول، وذكر د. الريسي أن الأرشيف الوطني يملك أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون وثيقة.

