وطن النهار

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة: ان حملات الحج الكويتية اصبحت بحق مفخرة من مفاخر الكويت، اذ غدت نموذجاً يحتذى ومثالاً يُضرب في التميز والريادة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليس على مستوى دول الخليج العربي فحسب بل وعلى مستوى العالم اجمع. وأوضح الشعلة خلال حفل تكريم حملات الحج الكويتية لموسم حج 1440هـ 2019م الذي اقامته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة في ادارة شؤون الحج والعمرة مساء امس الأول الأربعاء على مسرح الأئمة بقطاع المساجد وبحضور وكيل الوزارة فريد اسد عمادي والوكيل المساعد العلاقات الخارجية والاعلام ندباً محمد ناصر المطيري وأصحاب حملات الحج الكويتية وممثليهم، وان الكويت حققت بفضل الله تعالى وتوفيقه نموذجاً فريداً للتميز والريادة في العمل الاسلامي، وغدت حملات الحج الكويتية مثالاً يُحتذى بين مثيلاتها في العالم الاسلامي بعد ان لعبت دوراً مهماً في المنافسة لتقديم افضل الخدمات وفقاً لأعلى مستويات الجودة، مشيراً الى انها استطاعت وبجدارة المحافظة على المكاسب والبحث عن سبل تنميتها عاماً بعد عام، بعزيمة لا تلين، امتثالاً لأواصر الشراكة القائمة والتخطيط الاستراتيجي الصحيح حتى بات يشار اليها بالبنان.

أفضل الأعمال

من جهته قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد اسد عمادي: ان هذا الحفل يأتي تكريماً للمتميزين من حملات الحج في العام الفائت في عمل من افضل الأعمال التي يتقرب بها العبدالى ربه، يمحق الذنوب، ويرفع الدرجات، ويدخل الجنان، ويرجع العبدبعده كيوم ولدته امه.

وأوضح: ان هذا الحفل يأتي كرسالة شكر وثناء الى اولئك الجادين المتقنين لعملهم في اطار حرص واهتمام الوزارة في كل عام بعد نهاية موسم الحج على تقديم الشكر والعرفان لكل من تميز في شرف تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام بما يتوافق مع تطلعات وتوجيهات وتحفيز الآخرين وحثهم ليقتدوا بالفائزين المكرمين وتابع: لقد قصدنا من وراء هذا الحفل تحقيق هدف عظيم من اهداف الاسلام السامية وتجسيد مبدأ اساس من مبادئ الادارة الراشدة، وهو تكريم المحسن على احسانه، ومجازاة المتقن واكرامه، تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من اسدى اليكم معروفا فكافئوه) موضحاً: هذا في المجال العام فكيف بمن خدم حجاج بيت الله الحرام، وكان في رعايتهم، والنظر في قضاء حوائجهم، واكرامهم خاصة، اذ قال تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) مشيراً الى ان شرف العمل في الاسلام يكون بقدر مكانته عند الله تعالى، والحج من الأعمال العظيمة التي يجتمع للعامل فيها شرف الزمان والمكان.

