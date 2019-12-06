وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للشباب انها تعكف بالتعاون مع مركز العمل التطوعي والجهات ذات الصلة على وضع استراتيجية جديدة للعمل التطوعي في البلاد تسهم في تمكين الشباب من اداء رسالتهم التطوعية النبيلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به المدير العام للهيئة عبدالرحمن المطيري للصحفيين عقب الاحتفال الذي اقامته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر سنويا برعاية رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد الجابر الصباح. وقال المطيري ان الاستراتيجية المشار اليها تستهدف تقديم الدعم والخدمات وتوفير الفرص للشباب الذي يستثمر اوقاته وجهده في خدمة مجتمعه، مضيفا الى ان الاستراتيجية ستعتمد على الشمولية والتكاملية والتراكمية بغية توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة وتمكين المتطوعين الشباب من اداء رسالتهم الانسانية. واوضح المطيري ان الهيئة وبالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ستنظم حلقات نقاشية لاستمزاج آراء المهتمين والعاملين والداعمين حول افضل السبل لتطوير العمل التطوعي لوضعها في الاستراتيجية المتوقع اطلاقها بعد عام.

من جانبه قال نائب رئيس مركز العمل التطوعي عبدالرحمن الفارسي في كلمة خلال الحفل ان الاستراتيجية المرتقبة تستهدف في مجملها دعم القيم الايجابية للتطوع وايجاد افضل السبل لتعزيز هذا المجال المهم فضلا عن تطوير قدرات المتطوعين و تدريبهم.

واضاف ان الاستراتيجية تستهدف ايضا اضفاء الطابع المؤسسي لعمل المتطوعين وتسهيل تحركهم في خدمة المجتمع لاسيما ان العمل التطوعي يسهم في تحقيق المساواة والتضامن والاندماج المجتمعي.

