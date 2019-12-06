وطن النهار

أكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية الأحمدي فيصل العتيبي ان الجولة التي ترأسها وأشرف عليها والتي انطلقت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا وانتهت في الواحدة ظهرا، لافتا الى ان الجولة تهدف الى الأرتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة. وأشار العتيبي الى انه تم رفع ونقل 161 م3 من المخلفات التي تمثلت في رفع المخلفات الناجمة عن التنظيف الآلي واليدوي للشوارع الداخلية والخارجية فضلا عن مخلفات تنظيف الشواطئ الساحلية فضلا عن رفع 10 سيارات مهملة وسكراب بعد انتهاء الفترة القانونية لملصق الانذار.