وطن النهار

القاهرة - «كونا»: اشاد مشاركون في المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للصحة النفسية بمآثر ومناقب وزير الصحة الكويتي الاسبق والرئيس الشرفي سابقا للاتحاد العربي للوقاية من الادمان المرحوم د. عبدالرحمن العوضي.

جاء ذلك في تصريحات لـ«كونا» على هامش حفل تأبين وتكريم الجمعية المصرية للصحة النفسية للدكتور العوضي في مستهل مؤتمرها السنوي الـ21 الذي جاء تحت عنوان «الادمان والاكتئاب والانتحار.. مشكلة للصحة النفسية والصحة العامة».

واكد رئيس الاتحاد العربي للوقاية من الادمان د. احمد ابو العزايم دور د. العوضي وجهوده الكبيرة في انشاء الاتحاد مع عالم الطب النفسي المرحوم د. جمال ابو العزايم، مضيفا ان العوضي كان «رجل الكلمة والطب التخصصي والعمل التطوعي والانساني» مبينا ان الفقيد ضمن الشخصيات العامة التي تركت بصمات واضحة في هذا المجال الحيوي». واستعرض ابو العزايم تطور فكرة الاتحاد العربي لمكافحة المخدرات ودور د. العوضي المتعدد والداعم في نشأته وحديثه في كل اللقاءات وفي منظمة الصحة العالمية بشأن الاتحاد، لافتا الى ان الفقيد كان يعبر دائما في مثل هذه اللقاءات عن اهمية وجود خدمات نفسية واجتماعية الى جانب مشاكل التدخين واضطرابات الاكتئاب وضرورة وجود بنية اساسية للخدمات النفسية وعيادات متخصصة وخطة علاج مضبوطة فضلا عن دعم الدول في تنفيذ برامج منظمة الصحة العالمية.

ونوه ابو العزايم بما تمتع به الفقيد من اخلاص في العمل ومحبة الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم مؤكدا ان الكويت تفرز دوما رجالها لخدمة الانسانية.

واضاف ان الكويت من الدول القليلة التي تحرص على تنظيم العديد من المؤتمرات سنويا متمنيا ان يكون هناك متطوعون وقادة في مجالات العمل الفكري والنفسي، مشيرا الى ان العالم العربي يمر بمرحلة يحتاج فيها الى كل فكر عميق لرأب الصدع في الصف العربي، مشيدا بدور الكويت السباق باتجاه دعم وتعزيز المصالح والاهداف العربية والموقف العربي المشترك في المجالات كافة.

واشاد بالنهضة التي تحظى بها الكويت لاسيما في المجالات الثقافية والانفتاح على العالم والادوار المتعددة متمنيا دوام التوفيق والتقدم للكويت واسرة المرحوم د. العوضي. من جانبه اكد الامين العام للاتحاد العربي للوقاية من الادمان ورئيس الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان استشاري الاورام د. خالد الصالح في تصريح مماثل لـ«كونا» ان الفقيد العوضي شارك بجهوده الهائلة في دفع الاتحاد باعتباره رئيسا شرفيا له منذ ما يقرب عقدين من الزمن.

واوضح الصالح ان التأبين «ظاهرة طيبة للغاية» في مصر وفي اطارها يتم تأبين وتكريم د. العوضي على جهوده الكبيرة على مستوى العالم العربي والدعاء له بالرحمة والمغفرة، منوها بان هذا يعكس مفهوم الوفاء في البلدان العربية لكل من يقدم الخير والجهد والعطاء «وهو امر يميز الانسان العربي» معربا عن الشكر للجمعية المصرية للصحة النفسية ولمصر على هذه «اللمسة الطيبة من المحبة الوفاء». وقال ان «هذا ليس بغريب على العلاقات الراسخة والوطيدة والمتأصلة التي تربط بين الكويت ومصر». اما الباحث المشارك في معهد الكويت للابحاث العلمية د. محمد العوضي اوضح ان والده الفقيد رغم انه لم يكن طبيبا نفسيا فانه كان داعما نفسيا للمرضى النفسيين خاصة بالنسبة للمدمنين ومرضى الامراض النفسية والسرطان، منوها بدور والده ايضا حتى في اواخر ايامه وعمله الدؤوب على تطوير المستشفيات في الكويت خلال تقلده العديد من المناصب معربا عن الشكر والتقدير على هذا التأبين والتكريم ك «لفتة مميزة». وجرى خلال حفل التأبين عرض فيلم تسجيلي حول الفقيد د. العوضي تضمن مراحل حياته ومسيرته العلمية ومشاركاته في العديد من المحافل الدولية والاقليمية ودوره في خدمة الطب والعمل العربي المشترك.

