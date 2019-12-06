وطن النهار

تقيم جمعية الرحمة العالمية فعالية يوم التطوع العالمي وذلك اليوم الجمعة في مجمع 360 بمشاركة الفرق التطوعية وتشمل الفعالية لقاء مع متطوعي الرحلات الخيرية والتعرف على كيفية الانضمام لمتطوعي جمعية الرحمة العالمية وفعالية للتبرع بالدم. وفي هذا الصدد قال الأمين المساعد لشؤون القطاعات في جمعية الرحمة العالمية فهد الشامري: إن الفعالية تأتي في إطار سعي جمعية الرحمة العالمية إلى غرس قيم العمل الإنساني ونشر ثقافة التطوع في أوساط المجتمع الكويتي، واستقطاب فئات جديدة خصوصا من اليافعين والشباب لصفوف المتطوعين وخدمة المجتمع وقضايا الأمة.

