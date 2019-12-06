وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا علي السعيد تشرفت بمشاركة سفارة مملكة تايلند في عيدهم الوطني، مشيرا إلى ان العلاقات بين البلدين قديمة جدا، مضيفا خلال مشاركته في احتفالية العيد الوطني لسفارة تايلند لدى البلاد الذي أقيم مساء اول من امس بفندق الكراون بلازا ان هناك مبتعثين كويتيين للمستشفيات التايلندية المشهود لها بالكفاءة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تايلند معروفة من حيث انها الوجهة السياحية الاولى في العالم وبالنسبة للكويتيين تعتبر وجهة مهمة والخطوط الجوية الكويتية تسير رحلات لتايلند بشكل يومي ومتوقع ان يزور وزير خارجية تايلند الكويت مطلع العام المقبل.

وبشأن عضوية الكويت بحوار التعاون الاسيوي قال السعيد ان الفكرة اتت من تايلند واستقبلتها الكثير من الدولة الآسيوية بترحيب ونحن اسهمنا في الفكرة ونقلناها لمرحلة أخرى، والكويت استضافت اول قمة لهذا الحوار وثاني قمة عقدت في تايلند عام 2016 ونتوقع في عام 2020 ان تكون في الدوحة.

وحول دعوة الرئيس الايراني دول الخليج للحوار اشار الى ان الكويت تسعى لعلاقات طيبة مع جميع دول العالم، لكن مع ايران تحكمها ظروف معينة دائما نكررها للمسؤولين في ايران وهو ان عليها ان تبدي حسن النية وان تتخذ الخطوة الايجابية والتي من شأنها طمأنة دول الجوار وان تسهم بإيجابية وفي كل مناسبة نعبر عن هذا الامر ورئيس مجلس الوزراء أكد على هذا الامر.

وحول ملف العمالة الفلبينية وموعد الوصول الى صيغة توافقية ترضي الجانبين قال السعيد نحن نتفهم المطالبات لكن هناك قوانين تحكم جلب العمالة الى الكويت وتحمي حقوق العاملين وكفلائهم والعالم يشيد بها، والاتصالات مع الفلبين مستمرة ونحن في وزارة الخارجية ندافع ونقف مع المواطن الكويتي ولن يكون هناك توقيع الا اذا كان في إطار القانون الكويتي الواضح والمحدد لكي يحمي حقوق جميع الاطراف، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين طيبة ونسعى لتذليل جميع الصعوبات وما حدث من بروبوغاندا في ملف العمالة الفلبينية خلال الفترة الماضية تم الانتهاء منه خصوصا انهم زاروا وسمعوا حديث الجالية المتواجدة في الكويت، ومن المتوقع ان يجتمع الطرفان في المستقبل القريب لإنهاء هذا الملف لافتا الى انه لا توجد اي مشكلات في استقدام العمالة الفلبينية الى الكويت في الوقت الراهن وان ما كان يثار قد تم نفيه من قبل الكويت وحتى من قبل العاملات الفلبينيات وقد نفين ما تردد من اخبار حول وضع العمالة الفلبينية بالكويت.

وبخصوص زيارة الرئيس الفلبيني للكويت ذكر السعيد ان الدعوة ما زالت موجودة ونأمل ان يقوم بها الرئيس لكن لم يتم تحديد موعد لها.

وبشأن ما ذكر عن وجود شكوى من احدى العاملات من الجالية الهندية افاد السعيد لا علم لدي في هذا الموضوع لكن بشكل عام الكويت تعطي جميع العاملين المظلة القانونية الكافية التي تشعرهم بالاطمئنان والاستقرار وفي كل دول العالم من يتعرض لامر يلجأ للسلطات القضائية وهذا امر موجود لدى الكويت ونحن لا نفرق في حال وجود جرم بين وافد او مواطن كويتي لاننا في بلد تحكمها المؤسسات والقوانين والمحاكم الكويتية.

بدوره، أوضح القائم بأعمال سفارة مملكة تايلند لدى البلاد أن يوم الخامس من ديسمبر يشكل علامة فارقة لجميع التايلنديين حول العالم لثلاثة أسباب،الأول أنه يومهم الوطني والثاني يوم الأب التايلندي والثالث هو أنه يصادف عيد ميلاد الملك بوميبول أدولياديج.

وأشار في كلمته أن هذا العام أيضا كان عاما مميزا بالنسبة لكل الشعب التايلندي ففي الرابع من مايو الماضي تم تتويج ملك تايلند ماها فاجيرالونغكورن الذي تقلد مقاليد الحكم قبل ثلاث سنوات، وفي 17 مارس جرت الانتخابات العامة لديهم إضافة لرئاسة تايلند لمجموعة الاسيان تحت شعار «تطوير الشراكة من أجل الاستدامة».

وذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والكويت تأسست عام 1963 وأنها استمرت بالتطور على مدى الـ 56 الماضية.

