وطن النهار

ألقت سفيرة النوايا الحسنة الشيخة انتصار المحمد أمس الأول محاضرة بعنوان «أنت تستطيع» في الجامعة الهاشمية بالمملكة الأردنية بحضور مجموعة من الطلبة من فئة أولي الضرر «ذوي الإعاقة»، وأكدت من خلالها على حقوق هؤلاء الطلبة، فهم مجموعة ذات عزيمة عالية وقوة وطموح لا حدود له.

وذكرت المحمد انها بدأت منذ العام 2006 في عملها الاجتماعي والإنساني، وحرصت على العمل التطوعي من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة لتعزيز دمجهم في التعليم والمجتمع وسوق العمل وفي كل مكان وقطاع.

والتقت المحمد بنائب رئيس الجامعة د. كايد أبوصفية، خلال تلك الزيارة، بحضور عميدة كلية الملكة رانيا للطفولة د. خلود دبابنه، وعميد شؤون الطلبة د. صادق شديفات، ومشاري السلطان المستشار في مكتب المحمد، وفادي عويدات مدير دائرة الخدمات والرعاية الطلابية في الجامعة.

وفي هذا الإطار قال أبوصفية إن الجامعة الهاشمية صديقة للطلبة ذوي الإعاقة والتي تولي حقوقهم جل عنايتها من حيث توفير البيئة الآمنة والمهيأة للطلبة من خلال تقديم برامج تعليمية وخدمات تربوية وتوفير تسهيلات مادية وبيئية لتسهيل تعلمهم وإدماجهم في الحياة الجامعية، وإعدادهم للحياة المهنية مستقبلاً، من خلال إكسابهم المهارات الاستقلالية الذاتية والكفاية المهنية، وهي مستمرة في تطوير هذا النهج وتضمينه في خططها الاستراتيجية.

