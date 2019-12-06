دفتر أحوال

اعلنت الادارة العامة للاطفاء وجود شبهة جنائية في حادث حريق مستودع للالكترونيات بمنطقة الري.

وأوضحت في بيان أمس ان الحادث وقع بفعل فاعل، مشيرة الى ان فرق التحقيق رفعت العينات ومخلفات الحريق لوضعها في المختبر التحليلي الخاص بالادارة العامة للاطفاء على أن يتم ارسال التقرير الفني الخاص الى الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنيابة العامة مدعما بالدلائل التي تشير الى الشبهة الجنائية.

وكانت 9 فرق اطفاء تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع في مستودع وورشة للالكترونيات بمنطقة الري لم ينتج عنه اي اصابات بشرية واقتصرت الاضرار على المادية «التي كانت كبيرة جدا».

وذكرت (الاطفاء) ان الحريق امتد الى 8 قسائم صناعية تقدر مساحتها بنحو 10 آلاف متر مربع.

واضافت ان فرق الاطفاء بذلت جهودا مكثفة للسيطرة على الحريق كون المنطقة تفتقر لوسائل الأمن والسلامة وغير منظمة لافتة الى ان الحريق اندلع في مبان مشيدة من الكيربي وحدثت انهيارات أدت الى اتساع رقعته، مبينة انه تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي ادت الى اندلاع الحريق.

من جانب آخر قالت الهيئة العامة للبيئة انه لم يتم رصد اي مواد كميائية او تسرب للغازات في موقع الحريق الهائل الذي اندلع امس الخميس بمستودع وورشة للالكترونيات في منطقة الري.

واوضحت (البيئة) في بيان صحفي ان ممثلين عنها وعن شركة نفط الكويت بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء عاينوا موقع الحريق بغية التأكد من عدم وجود اي مواد كيميائية او تسرب للغازات.

