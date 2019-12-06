دفتر أحوال

نجح رجال اطفاء مركز صبحان مساء اول من امس من انقاذ عامل آسيوي انحشر تحت رافعة انشائية انقلبت عليه خلال قيامه برفع حمولة من الحديد. ووفق مصدر اطفائي افاد بانه فور ورود بلاغ مساء اول من امس يفيد بانقلاب رافعة في منطقة صبحان، توجه رجال اطفاء مركز صبحان لموقع البلاغ حيث تبين بان عاملاً اسيوي الجنسية محشوراً اسفل رافعة انشائية، وقد تبين بان العامل الاسيوي وخلال قيام الرافعة برفع كمية من الحديد نتج عنه اختلال في توازنها ادى الى انقلابها على العامل وانحشاره اسفلها، وباستخدام رجال الاطفاء احدث المعدات والآليات تم رفع الرافعة واخراج العامل الاسيوي الذي تعرض لعدة اصابات وكسور حيث تم نقلة بسيارة الاسعاف الى المستشفى.