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في حكم هو الأول من نوعه على مستوى الكويت، ألزمت محكمة الاستئناف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتخصيص وحدة سكنية لأحد المواطنين وأسرته، أو منحه قرض اسكان مع صرف بدل الايجار الشهري له اعتباراً من تاريخ 23/7/2018م، وحتى تمام التخصيص، وذلك بعد تأييدها حكم الدرجة الأولى الصادر في هذا الشأن.

وذلك بعد مرافعة المحامي طلال المنصوري وتعود القضية الى تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية تظلم فيها على أحقيته في الحصول على وحدة سكنية لمطابقته جميع الاشتراطات اللازمة في هذا الشأن، حيث بين المحامي المنصوري ان المواطن قد تقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية في 23/7/2018، وخلت الأوراق من ما يفيد حصوله على سابق رعاية سكنية من المؤسسة، أو تملكه قديماً او في الوقت الحالي أي عقار، وبالتالي فهو مستوفي للمتطلبات المنصوص عليها بالمادتين 14 و16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وأوضح المحامي المنصوري أنه في شأن بدل الايجار، فانه تبين أن المدعي تزوج بتاريخ 20/9/2001 وقد تحقق لديه مفهوم الأسرة وفقاً للبند الأول من المادة 13 من القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وذكرت أنه بناء على ذلك فانه يحق للمدعي تخصيص وحدة سكنية له ولأسرته أو منحه قرض اسكان مع صرف بدل الايجار الشهري له اعتباراً من 23/7/2018 حتى تمام التخصيص.

وفي الاستئناف المقام من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن، حكمت محكمة الاستئناف في جلستها التي عقدت بتاريخ 3/10/2019م، برئاسة المستشار عبدالله عبدالعزيز الدعيج، وعضوية المستشارين طلال بدر الشايع ومطلق حمود المطيري، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

