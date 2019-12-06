إيمانيات

السيِّدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، كريمة آل البيت (عليهم السلام)، هي أُختُ الإمام عليّ الرِّضا (عليه السلام)، من أُمّ واحدة هي السيِّدة «تُكتم». ذُكِر أنّها وُلِدت في المدينة المنوّرة في غرّة شهر ذي القعدة من سنة 173 هـ. وعلى هذا التاريخ، يكون عمرها الشريف حين وفاتها ثمانية وعشرين عاماً، حيث توفّيت في العام 201 هـ. وسمّاها الإمام الكاظم (عليه السلام) فاطمة تيمّناً باسم جدّته الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) سيِّدة نساء العالمين، مسدّداً من الله تعالى كما هو شأن الإمامة الإلهيّة.

ولُقِّبت بـ«المعصومة والعابدة والعالمة».. ومن الطبيعي أن تكون هذه السيِّدة الجليلة من العابدات القانتات حيث تربّت في أجواء العبادة والطاعة بين أبيها العبد الصالح (عليه السلام) وأُمّها الطاهرة (رضوان الله عليها). والمحراب الذي كانت فاطمة (عليها السلام) تصلّي فيه في مدينة قمّ موجود إلى الآن في دار موسى بن خزرج ويزوره الناس. ولا يزال هذا المحراب إلى يومنا هذا يؤمّه الناس للصلاة والدُّعاء. كما ويظهر من الروايات أنّ فاطمة (عليها السلام) كانت عابدة مقدّسة مباركة شبيهة جدّتها فاطمة الزهراء (عليها السلام) وأنّها على صغر سنّها كانت لها مكانة جليلة عند أهل البيت (عليهم السلام).

تُعرف هذه السيِّدة أيضاً بـ«المحدِّثة، والمقدامة، وكريمة أهل البيت (عليهم السلام)» حيث كانت فاطمة (عليها السلام) على دين قويم صادق وانقطاع متواصل إلى الله وفي غاية الورع والتقوى والزهد، كيف لا؟ وأبوها الإمام الكبير القدر العظيم الشأن الكبير المجتهد الجادّ في الاجتهاد المشهور بالعبادة والمواظب على الطاعات المشهور بالكرامات يبيت الليل ساجداً وقائماً ويقضي النهار متصدّقاً وصائماً ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دُعي كاظماً كان يُجازي المسيء بإحسانه إليه ويقابل الجاني بعفوه عنه ولكثرة عبادته كان يُسمّى بالعبد الصالح، ويعرف بباب الحوائج إلى الله.

والمهم، أنّها من دوحة علوية نبويّة تربّت شجرتها على الطهارة والنقاء، وترعرعت على المحبّة والرحمة وطلب العلم والسعي في تبليغه، فلقد تربّت السيِّدة الجليلة فاطمة في بيت الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، سابع أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وأخذت منه كلّ علم وخلق نبويّ، وبعدها انطلقت في الحياة مبلّغةً عالمةً، وجعلت من سلوكها سلوكاً إسلامياً، ومن عقلها عقلاً منفتحاً على المسؤولية أمام الله تعالى، ومن قلبها قلباً ينبض بالخير والحبّ لكلّ العباد.

نعم، إنّ سيرتها تؤكّد مدى تقواها وطهارتها، بحيث شكّلت قدوةً للنِّساء والرجال، في عفتها وأخلاقياتها الإسلامية التي أبرزت مساهمات آل بيت الرسالة في زرع كلّ خلق كريم يثمر في الحياة، ويعبّر بشكل أصيل عن آداب الإسلام وإسهامات المرأة الإسلامية في تبليغ الرسالة بحجم قدراتها وإمكاناتها، وأنّ هذه المرأة تستطيع أن تكون قدوةً عمليةً في المجتمع بقدر ما تعطي وتثابر وتصبر وتجاهد.

