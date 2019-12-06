إيمانيات

عملية التعايش تبدأ من نظرة الإنسان إلى نفسه وتقييمها، ومدى نجاحه في إقرار حالة التعايش الداخلي مع ذاته، فالذي ينظر إلى نفسه نظرة إيجابية مطلقة أو سلبية مطلقة، بينما يقيّم الآخر بأنّه سلبي أو إيجابي بصورة مطلقة، لا يمكنه أن يتعايش مع الآخر، وكذلك المتعثر في التعايش مع ذاته في محاكاته وحواراته مع الذات للخروج بتوازن بين الأرادات الداخلية المتباينة كالعقل والعاطفة والضمير والنفس وما إلى ذلك، فيكون ذا شخصية بعيدة عن التوزان والاعتدال والوسطية، وهذا ممّا يُبعد الإنسان عن التعايش، فالتعايش يبدأ من دائرة الذات ويمتد ليؤثّر، ويتأثر بجميع دوائر التعايش الأُخرى.

إنّ خيار التعايش والتحاور بين مختلف الأطياف والمكونات، التي يتشكّل منها المجتمع والوطن الواحد، هو من الضرورات الدينية والأخلاقية والوطنية، لأنّه السبيل لضمان حقوق الجميع بدون تعد، كما أنّه الإمكانية الوحيدة وفق كلّ الظروف والمعطيات لصيانة الأمن الاجتماعي والاستقرار.. ومَن يبحث عن ذلك بعيداً عن مفهوم التعايش ومقتضياته فإنّه يساهم في زرع بذور الأزمات والكوارث الاجتماعية والسياسية.. فالمجتمعات المتعدّدة والتي تحتضن تنوّعات متباينة، بحاجة إلى جهد لإدارة هذه التنوّعات في ظل التعايش الهادئ. فالاستقرار العميق في كلّ الأوطان والمجتمعات، هو وليد شرعي لحقائق التعايش ومتطلباته حينما تسود المجتمع بكلّ فئاته وشرائحه وأطيافه، وعليه فإنّ صنّاع الوعي والمعرفة والكلمة في مجتمعنا، يتحمّلون مسؤولية أكبر في هذا الصدد.. فهم معنيون راهناً ومستقبلاً، بصناعة المعرفة التي تؤكّد خيار التعايش، وتعمّق أواصر التفاهم بين مختلف الأطياف.. وهذا لا يتأنى إلّا باشتراكهم الفعّال في محاربة كلّ الأفكار التي تزرع الشقاق والأحقاد بين أبناء المجتمع والوطن الواحد.

الإسلام دعا إلى الحوار والتفاهم بين المسلمين وسواهم من أبناء الديانات الأُخرى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ) (آل عمران/ 64). نحن نلتقي بالله الواحد، ولا نشرك به شيئاً، ونلتقي بالإنسان الواحد الذي لا يعلو على إنسان، (وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ)، ولكنّنا نتحرّك في كلّ كهوف التخلّف الذي ورثناه، والذي جعل كلّ واحد منّا يعمل على إلغاء الآخر. وبالتالي ننتج الحقد في المجتمع، ولا ننفتح على أخلاقية ما ننتمي إليه، فعندما نجد أنّ كلّ الأديان تدعو إلى الحوار، فلماذا لا نتحاور؟ لماذا نتعصب لأفكارنا، سواء تلك التي ورثناها عن آبائنا، أو تلك التي اخترناها بأنفُسنا، ولم يكن لدى كلّ منّا الاستعداد للتنازل عن فكره لمصلحة فكر آخر، يمكن أن يُثبت أنّه الحقّ؟

الإمام الصادق (عليه السلام) يؤمن بأنّ على الناس عندما يختلفون في أفكارهم، سواء كان على المستوى الديني أو المستويات الفلسفية أو غيرها، أن يحاوروا بعضهم بعضاً، لأنّ الله تعالى قال: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل/ 125)، فإذا اختلفت مع إنسان آخر في أي قضية فكرية، عليك أن تدخل معه في حوار علمي موضوعي عقلاني، لتتبادلا وجهات النظر للوصول إلى النتيجة الحاسمة. وقد عاش الإمام الصادق (عليه السلام) هذا الحوار في تجربته، فكان يحاور أصحابه في كثير من القضايا ليصحح لهم الكثير من أفكارهم، وكان يدخل في حوار مع الذين يختلفون معه في الخطّ المذهبي ليستمع إليهم ويستمعوا إليه، وكان يعلِّم أصحابه أن يدخلوا في الحوار مع الذين يختلفون معهم في الخطّ والمذهب، وكانوا يتحاورون مع هؤلاء أمامه، لينقد أصحابه في طريقتهم وأسلوبهم. وكان (عليه السلام) ينفتح على الحوار مع الذين ينكرون وجود الله ولا يؤمنون بالإسلام، وكان يجلس إليهم في المسجد الحرام في مكّة، وكانوا يسألونه أشدّ الأسئلة جرأةً وحراجةً، فكان يفتح صدره لهم ويجيبهم ويناقشهم بكلّ رحابة صدر.

