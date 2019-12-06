إيمانيات

الإسلام إنسانيٌّ في نظرته إلى الإنسان كلّه، وهو لم ينطلق من أيّة حالة عرقية أو قومية، فقد وُلِد في المنطقة العربية، ولكنّه لم يحمل القومية العربية كعنوان لحركته، ليكون غير العرب ملحقين سياسياً أو ثقافياً بالعرب، فقد كان القرآن والنبيّ عربيين، ولكنّ الإسلام جاء إلى الإنسان كلّه، لأنّه رسالة إنسانية جامعة، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) (الحجرات/ 13)، فقد أطلق الإسلام الإنسانية في بُعدها الواسع، ولكنّه لم يُلغِ خصوصيات الإنسان الوطنية والقومية والعرقية، فلكلّ شخصية عرقية خصائصها وعناصرها التي تميّزها عن الأُخرى، لكنّ هذه الخصوصيات لم تكن يوماً حائلاً دون اعتناق الإسلام والاهتداء بهديه.

إنّ الإسلام نجح في تجاوز حركة التنافس الحضاري على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي، واستطاع مجتمعه الحضاري أن يكوّن مجتمعاً متنوّعاً يضمّ، إلى جانب المسلمين، ديانات أُخرى، بل إنّنا نستطيع التأكيد أنّ أوّل مجتمع إسلامي كان يمثّل البذرة الأُولى للدولة الإسلامية، كان مجتمعاً متنوّعاً يتحرّك على أساس أسلوب المعاهدة بين أفراد المجتمع الذين قد يختلفون في خلفياتهم الدينية أو مرجعياتهم الفكرية، فقد عقدَ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما جاء إلى المدينة، معاهدة ألفة بين جميع أفراد المدينة، من المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج، وضمّ اليهود آنذاك إلى هذه المعاهدة، فجعل حقوقهم كحقوق أفراد المجتمع الآخر، وكانت تلك أوّل وثيقة حقوقية في المجتمع المتنوّع، الذي يتكامل أفراده في القضايا المشتركة، حتى مع اختلافهم في الدِّين والفكر.

إنّ من عناصر الإسلام التوازن، فهو يوازن في تشريعاته بين السلطة والجماعة، والفرد والمجتمع، فللفرد حقوقه التي تمتد إلى أن تقف عند حدود المجتمع، وللسلطة حقوقها التي لا يمكن لها التعدي على حقوق المجتمع. لذلك، فالسلطة في الإسلام لا تملك حقّاً إلهياً مطلقاً، فالرسول لم ينتخبه الناس، وليس مسؤولاً بشكل عضوي أمام الناس، فقد جاء أنّه في آخر حياته، وقف ليقول للناس: «إنّكم لا تملكون عليَّ بشيء، إنّي لم أحلّ إلّا ما أحلّ القرآن، ولم أحرّم إلّا ما حرّم القرآن. ادرسوا تاريخي معكم في السلطة، وفي الدعوة، وفي الحياة الاجتماعية، فسوف تجدون أنّني طبّقت القانون الذي دعوتكم إليه».

