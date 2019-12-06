إيمانيات

أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان جملة من الشهوات والغرائز والمشاعر والأحاسيس، ليعيش المرء مستمتعاً بحياته وأحواله، دون الإضرار بغيره من البشرِ، ولذلك لم يُترك له حرّية التصرُّف وإطلاق العنان للشهوة والغريزة بل ضبطتها الشريعة الإسلامية وقيّدتها وفق منظومة من الشرائع والأحكام التي تربّي النفس وتزكّيها وتبعدها عن الطمع والجشع والخوض في تجارب من شأنها أن ترسخ مفهوم القوّة والغطرسة، وتقضي على كلّ قيمة عالية ومبدأ سامٍ، ويعترف الإسلام بالشهوة ولكنّه يضبطها، ويعترف بالغريزة ولكنّه يقيّدها لأنّ إشباعها يتقارب مع مفهوم الحيوان وتقييدها وضبطها يتقارب مع مفهوم الإنسان.

وإذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى سنجد كلمة فساد تكرّرت كثيراً وبأوجه متعدّدة تبيّن محاربة المولى عزّ وجلّ الشديدة لهذا النوع من الصفات من ذلك مثلاً قوله تعالى: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا) (الإسراء/ 4)، وقول الحقّ تعالى: (قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) (يونس/ 81)، وقوله أيضاً: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة/ 204-205).

كلّها آيات بيّنات تحث الناس على اجتناب هذا المنكر، سواء في القول أو الفعل، فكلّ قول فيه ضرر للآخر فسادٌ، وكلّ فعل فيه اعتداء على الآخر فسادٌ وإفسادٌ، لذلك حاربه الإسلام محاربة شديدة وتوعّد مَن يفعل ذلك بالعذاب الأليم في الدُّنيا والآخرة عندما قال سبحانه وتعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم/ 41). وكلّ الآيات التي تذكّر الفساد تكون بين نهي وتذكير، نهي عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة، وتذكيرٍ بأحوال الأُمم السابقة التي فسدت فكان السقوط والاندثار والعذاب الأليم مصيرها، ففي النهي يقول المولى عز وجل: (وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ)، وفي التذكير يقول تبارك وتعالى: (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ).

ختاماً، الفساد ملة واحد -إن صح التعبير-، فليس هناك فساد محظور وآخر محبوب، وليس هناك فساد ممنوع منعاً باتاً، وآخر باتَ ضرورة لتمرير مصالح معينة، لأنّ الفساد معاملة لا أخلاقية تربط النتيجة بالمصلحة الشخصية فوق كلّ اعتبار، واستجابة للشهوة والغريزة فوق كلّ حساب، ولأنّه ينخر المجتمعات من الداخل ويصيبها بالشلل اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً.

