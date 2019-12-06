إيمانيات

يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: (قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ) (الرعد/ 27-29). فالإنسان المؤمن الذي أناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بجوارحه وقلبه وشعوره هو الإنسان الذي ينشر ذكر الله عزّوجلّ على قلبه ظلالاً من الرحمة والحبّ والطمأنينة.

إنّ الإيمان بالخالق العظيم لا يفرز إلّا السكون والاستقرار في قلب ذلك المؤمن.. ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب.. لذكر الله أهميّة كبرى في السير والسلوك إلى الله تعالى وإلى الكمال الإنساني، ومن أهم ثمراته هي طمأنينة القلب، يقول سبحانه: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (الرعد/ 28). وذاكر الله تعالى هو الإنسان الذي يعيش حالة يقظة وانتباه من دون الناس الذين هم في نوم أو غفلة على آلاء الله وعظيم صنعه فهو في كلّ حالة هو فيها يذكر الله، وذكره لله تعالى يجعل عقله مندهشاً من بديع خلقه وفكره منذهلاً من انتظام مخلوقاته وحكمته فيما أبدع، قال تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران/ 191).

يقول النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّك بي شفتاه». فمعية الله تعالى سببها بيد الإنسان، وهذا مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده كما قال الإمام السجاد (عليه السلام) في مناجاته: «فأمرتنا بذكرك، ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً وإعظاماً». فالإنسان يستطيع أن يكون مع الله تعالى بذكره له. ولذلك أصبح ذكر الله من أفضل الأعمال ومن خير القربات التي يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى وكان الذاكر لله في مقامات عليا حيث قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ذاكر الله في الغافلين كالحيّ بين الأموات». ويقول الإمام الصادق (عليه السلام): «مَن أكثر ذكر الله أضله الله في جنّته».

إنّ السكون والطمأنينة التي تغمر قلب الإنسان المؤمن، وهو في حرارة الاتصال بالله تعالى، إنّما ترمز إلى أنّ ذكر الله، إنّما هي عملية تتوافق مع الطبيعة الفطرية للإنسان، وأنّ الذِّكر الكثير إنّما هو عملية رجوع المخلوق الضعيف لخالقه القوي.. وبالنتيجة، فإنّ ذكر الله سبحانه إنّما يمنح الإنسان المؤمن شيئاً لو اجتمعت الدُّنيا كلّها بعلمها وقدراتها، لما وفرته لذلك الإنسان.. تلك هي طمأنينة القلب، وسكون النفس، وهدوء الخاطر.. وبين القشعريرة والاطمئنان، وبين الوجل والسكون، يتقلّب الإنسان المؤمن بين الرجاء والأمل، بين رحمة الخالق وبين عدالته، بين القشعريرة لذكر الله وذكر العذاب، وبين الطمأنينة لرحمة الله ورأفته.

