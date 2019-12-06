مال وأعمال

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن النتيجة النهائية لتخصيص الأسهم المطروحة بما يمثل 50 في المئة من رأسمال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه والتي كانت الهيئة قد اكتتبت فيها نيابة عن المواطنين عند تأسيس الشركة.

وعن ا?لية التخصيص اوضح البيان الذي اصدرته هيئة الشراكة انها تضمن عملية التوزيع حصول كل مواطن مو?هل يشارك في عملية التوزيع على الحد الأدنى للأسهم المخصصة. يتم تخصيص طلبات الأسهم الإضافية من باقي ا?سهم التوزيع بعد تخصيص الأسهم التي تمثل الحد الأدنى للأسهم على جميع المشاركين.

وعليه فإنّ عدد الأسهم المتبقية المخصّصة لكل مواطن مو?هل قام بالطلب وسدد قيمة هذه الأسهم، يكون مبني على العوامل التالية:

(1) عدد المواطنين المو?هلين المشاركين في عملية التوزيع.

(2) طلب الأسهم الذي يختاره كل مواطن مو?هل مشارك في عملية التوزيع وذلك وفقاً لخيارات الشرائح الستة المتاحة.

علماً بأنّ ا?لية تخصيص الأسهم المطلوبة تتبع سلم تصاعدي لضمان عدالة ا?لية التوزيع بحيث تبدا? بتخصيص الطلبات الأصغر كي لا يكون حجم الطلب عاملاً يحول دون تسلم كل مواطن مو?هل الأسهم المطلوبة من قبله، وفيما يلي شرح لآلية التخصيص وخطواتها:

1- يخصص الحد الأدنى للأسهم المخصصة لكل مواطن مو?هل قام بسداد قيمتها.

2- تخصص باقي ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذي قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناء على الخيار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تصل ا?لى عدد 613 سهم ا?ضافي لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 1,000 ا?سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة).

3- تخصص باقي ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 2 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذي قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناء على الخيار الثالث والرابع والخامس والسادس تصل ا?لى عدد 2,000 ا?سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 3,000 ا?سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوة رقم 2).

4- تخصص باقي ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 3 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذي قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناًء على الخيار الرابع والخامس والسادس تصل ا?لى عدد 2,000 ا?سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 5,000 ا?سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم (2 و3).

5- تخصص باقي ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 4 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذي قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناء على الخيار الخامس والسادس تصل ا?لى عدد 5,000 ا?سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 10,000 ا?سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم (2 و3 و4).

6- تخصص باقي ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 5 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذي قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناء على الخيار السادس تصل ا?لى عدد 10,000 ا?سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 20,000 ا?سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم (2 و3 و4 و5) «الخطوة رقم 6».

معلومات رئيسة عن الطرح

معدّل الاكتتاب: 127%.

مجموع المستثمرين الأفراد: 127,000.

الحصة: 550 مليون سهم، بما يعادل 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. (وهي تمثل كامل حصة الهيئة في أسهم رأسمال الشركة).

تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019.

تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019.

الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019.

