مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها الاسبوعية أمس على ارتفاع المؤشر العام 13?6 نقطة ليبلغ مستوى 6038?3 نقطة بنسبة 0?23 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 274?4 مليون سهم تمت من خلال 8338 صفقة نقدية بقيمة 32?4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 18?16 نقطة ليصل الى مستوى 4823?3 نقطة بنسبة 0?38 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 233 مليون سهم تمت عبر 5369 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كما ارتفع مؤشر السوق الاول 11?53 نقطة ليصل الى مستوى 6655?7 نقطة بنسبة 0?17 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 41?3 مليون سهم تمت عبر 2969 صفقة بقيمة 19?4 مليون دينار «نحو 63?8 مليون دولار». وكانت شركات «كامكو» و«العقارية» و«أرجان» و«اسمنت خليج» و«المنار» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «أعيان» و«ع عقارية» و«وطنية» و«خليج ب» و«أرزان» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «بيت الطاقة» و«أعيان» و«الديرة» و«المدن» و«السورية» الاكثر انخفاضا.

