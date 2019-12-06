مال وأعمال

أعلنت شركة «هواوي» الصينية انها اتخذت إجراءات قانونية ضد قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية «إف سي سي» بوقف عمل الشركة في الولايات المتحدة.وقال كبير المسؤولين القانونيين في الشركة سونغ ليوبينغ في مؤتمر صحفي عقد بمدينة شنغن الصينية ان الشركة قدمت صحيفة دعوى الى الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الأميركية تطلب فيها إيقاف قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بشأن منع الشركة من مزاولة نشاطها بالولايات المتحدة. وأضاف انه «لا يوجد أي أساس قانوني لقيام اللجنة الأميركية بذلك» مؤكدا «فشلها (أي اللجنة) في تقديم أي ادلة تفيد بأن شركة (هواوي) تهدد الامن القومي الأميركي.وأوضح ليوبينغ ان «الحظر كان له دوافع سياسية» مؤكدا استعداد (هواوي) للتعاون مع الحكومة الأميركية في هذا الشأن.من جانبه أكد نائب رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة (هواوي) كارل سونغ في المؤتمر ذاته ان الحظر التجاري لأعمال الشركة سيلحق اضرارا أيضا بالشركات الأميركية وسيؤثر على الوظائف في الولايات المتحدة.