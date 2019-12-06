دوليه

بلغت البحرين المباراة النهائية لـ «خليجي 24» بعد تغلبها على العراق 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد عبدالله بن خليفة في الدحيل ضمن الدور نصف النهائي للبطولة. سجل للبحرين عبدالله الهزاع (14) ومحمد المرهون (45+1)، وسجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18).

وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها البحرين إلى المباراة النهائية منذ اعتماد نظام المجموعات في «خليجي 17» العام 2004، رغم وصولها 5 مرات إلى الدور نصف النهائي في النسخ الثمانية منذ تلك البطولة.

وتتطلع البحرين إلى لقبها الأول على صعيد البطولة الخليجية وذلك بعد أن فك المنتخب الأحمر عقدته مع الألقاب وتوج بكأس غرب آسيا أغسطس الماضي على حساب العراق بالذات في المباراة النهائية. ويلعب المنتخبان معا في المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، والتقيا فيها في 19 نوفمبر الماضي في الاردن وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وبدأ السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب العراق المباراة بتشكيلة ضمت: الحارس جلال حسن، وثلاثي الدفاع على فائز وأحمد إبراهيم وميثم جبار، مع رباعي الوسط علاء مهاوي وعلي عدنان وصفاء هادي وأحمد عطوان، وثلاثي الهجوم علاء عبدالزهرة وإبراهيم بايش ومهند علي.

في المقابل، دفع البرتغالي هيليو سوزا مدرب البحرين بالحارس سيد شبر علوي، ورباعي الدفاع وليد الحيام وعبدالله هزاع، أحمد بوغمار ومحمد عادل، وأمامهما الثنائي محمد الحردان ومحمد عبدالوهاب، ثم ثلاثي الوسط المهاجم عبدالوهاب المالود وسيد ضياء ومحمد المرهون، مع تياغو أغوستو في مركز رأس الحربة.

وافتتح مهند علي التسجيل مبكراً بعد ركلة حرة نفذها علاء عبدالزهرة وارتدت من الحارس سيد علوي لتجد علي الذي لم يتوان في إيداعها المرمى في الدقيقة السادسة. ولم يتأخر الرد البحريني أكثر من 8 دقائق عندما مرر عبدالوهاب المالود كرة عرضية قابلها عبدالله الهزاع برأسه في الشباك العراقية محرزاً هدف التعادل (14). وتقدم العراق مجدداً عبر إبراهيم بايش الذي تلقى تمريرة طولية من أمجد عطوان فحولها من فوق حارس المرمى إلى الشباك الخالية (18). وضغط المنتخب البحريني باحثاً عن تعديل النتيجة وكان له ما أراد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما لعب أحمد بوغمار ركلة حرة طويلة إلى محمد مرهون الذي روضها على صدره بطريقة رائعة وسددها في المرمى معيداً المباراة إلى نقطة الصفر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2. واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم محاولات الفريقين، حتى اطلق الحكم صافرة النهاية لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي جديد، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبحرين.

