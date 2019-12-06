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أكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الخليجي لكرة القدم طارق أحمد أن تجربة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) أثبتت نجاحها في النسخة الحالية من. وقال أحمد: «لهذا كان أمرًا طبيعيًا أن تصبح من ضمن الشروط والمعايير التي يجب توفرها مستقبلا لأي بلد يرغب في تنظيم البطولات الخليجية فهي ليست من الكماليات ولكنها من الأسآسيات». وأضاف أن معظم القرارات التي تم الرجوع فيها إلى هذه التقنية أثبتت صحتها و«وصلنا إلى درجة عالية للغاية من القرارات الصحيحة وقلت الأخطاء بنسبة كبيرة، وحتى الوقت الذي يتخذه الحكم للرجوع إلى الفيديو لمشاهدة اللعبة واتخاذ القرار جاء مناسبا وليس به أي إطالة غير مبررة». وأشار أحمد إلى أن التحكيم يسير بخطى ثابتة وكل المنتخبات نالت حقها ولم تتعرض لأي ظلم وهناك حالة رضا على مستوى الحكام في خليجي 24 من الجميع.