دوليه

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم استئنافًا لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد الخليجي، على خلفية معاقبة اللاعب مصطفى محمد لمباراتين بعد طرده في لقاء اليمن. وقال رئيس الوفد العراقي علي الأسدي في تصريحات صحافية، أن الوفد العراقي تقدم أول من أمس، باستناف رسمي لدى لجنة الانضباط بعد قرارها بإيقاف اللاعب لمباراتين بعد طرده في مباراة اليمن. وأضاف الأسدي أن لوائح البطولة تنص على تقديم الاستئناف بعد 6 ساعات من صدور قرار اللجنة، وهو ما عمل عليه الوفد. وأشار إلى أن القرار بإيقاف اللاعب يعد ظالمًا إلى حد كبير خصوصًا بعد تلقيه العقوبة الأشد من قبل الحكم وعاده عن المباراة وغيابه عن لقاء نصف النهائي.