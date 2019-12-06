دوليه

قال نجم الأزرق السابق بشار عبدالله ان دور المجموعات في «خليجي 24» كان مثيرا في ظل صعوبة التنبؤ بنتائج مبارياته. وقال بشار في تصريح لـ «كونا» ان دور المجموعات في الدورات السابقة تكون فيه بعض المباريات مملة على عكس الدورة الحالية التي طغى عليها الحماس والاثارة وقدمت المنتخبات اداء «جيدا».

وأوضح ان التوقع في الدور نصف النهائي كان «صعباً للغاية» خصوصا في ظل وجود منتخبات قوية تبحث عن اللقب مؤكدا قطر والسعودية يستحقان الوصول المباراة النهائية.وذكر ان البحرين والعراق قدما مستوى جيد في الدورة مشيرا الى تتويج البحرين ببطولة غرب آسيا اغسطس الماضي وتقديم العراق اداء فني عال بالدورة الحالية. وعن المرشح الاول لحصد اللقب قال بشار ان المستويات متقاربة ومن الصعب جدا التنبؤ بمن سيحصد لقب الدورة الا ان المنتخب السعودي هو الاقرب للقب عطفا على ادائه في دور المجموعات. من جهته قال محلل قنوات (بي ان سبورت) طارق الجلاهمة ان المستوى الذي ظهرت به الدورة يعتبر جيدا نظرا للاداء الذي قدمته المنتخبات في دور المجموعات. وأشاد الجلاهمة بمنتخبي قطر والعراق. وحققت دورة (خليجي 24) المقامة في قطر رقما قياسياً جديدا في تاريخ دورات الخليج بتسجيل 39 هدفا بعد نهاية دور المجموعات حيث بلغت نسبة التهديف 3ر3 هدف في المباراة الواحدة وهي النسبة الاعلى في تاريخ الدورة.

