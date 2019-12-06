أول النهار

أشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال لدى الكويت عبدالأحد أمباكي، باهتمام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ودعمه اللامحدود للقارة الأفريقية منوها بالجولة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية حمد المشعان في عدد من الدول الأفريقية وذلك من اجل تطوير وتنمية العلاقات مع هذه الدول وخصوصا في المجال الاستثماري.

واشار أمباكي في مؤتمر صحافي عقده صباح امس مع المجموعة الأفريقية للإعلان عن الاحتفال بيوم افريقيا الاحد المقبل في فندق كراون بلازا أشار الى ان الكويت من الدول المهمة والمرحب بها في جميع الدول ومنها الأفريقية، لافتاً الى انعقاد اول قمة عربية أفريقية في الكويت عام 2013 وما ترتب عنها من نتائج مهمة.

وقال في كلمته إن منظمة الاتحاد الأفريقي قد شهدت العديد من التحديات والتغييرات منذ انشائها، لكنها صمدت وبقيت لتثبت للعالم أن الشعوب بوحدتها تستطيع أن تحقق كثيرا، مؤكداً أن القارة الأفريقية الغنية بمواردها وأراضيها الخصبة، قادرة على تطوير نفسها، خاصة في المجال الزراعي، والموارد الطبيعية المتوفرة لديها، غير أنها تعاني من مشكلة تحسين ظروف المعيشة لسكانها، حيث يضطر ما يقارب من 60% من شبابها للهجرة، للبحث عن ظروف أفضل للعيش.

مشروعات عملاقة

لافتاً إلى أن أجندة 2063 الأفريقية، تطمح إلى تنفيذ مشروعات عملاقة، منها انشاء الشبكة المتكاملة لقطار فائق السرعة، وجامعة أفريقية افتراضية، وإنشاء سوق للنقل الجوي، وغيرها من المشروعات، والتي بدأت بذورها تنتج طرحاً بعد التوقيع عليه، فضلا عن انجاز التوقيع على انشاء منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، والتي دخلت حيز النفاذ مايو 2019، لتؤسس أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

واكد أمباكي ان القارة الأفريقية الان تشهد تطورا لافتا واستقرارا كبيرا والدليل على ذلك حصول رئيس الوزراء الاثيوبي على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، موجهاً الشكر للقائمين على فندق كراون بلازا على التسهيلات التي قدمت لهم لإقامة هذه الاحتفالية

من جانبه أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن الاحتفال بيوم أفريقيا هذا العام، له وقع خاص على قلبه وقلب كل مصري، خاصة في ظل مرور تسعة أشهر على تسلم مصر رسمياً مسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما شهده من انجازات على المستويين الاقليمي والدولي، في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقارة الأفريقية.

ونوه القوني – في كلمته خلال المؤتمر الصحافي إلى أنه خلال الفترة الماضية، شهد الاتحاد عدداً من الإنجازات الإقليمية والدولية التي ساهمت في تنمية وتقدم القارة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون بين الجهات الدولية مع القارة الأفريقية، ومد جسور التواصل مع جميع شعوبها، وتسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة، تحقيقاً للمصلحة المشتركة، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية والتكامل الاقتصادي وصون السلم والأمن.

قمم عالمية

وأضاف: «إن مصر دائماً وأبداً، تولي أهمية كبرى للقارة الأفريقية، حيث انعكس ذلك خلال رئاستها للاتحاد، عندما قامت على سبيل المثال لا الحصر، بإدخال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، وهو ما تم في يوليو الماضي بتصديق 49 دولة، ليضاعف حجم التجارة البينية داخل القارة السمراء، كما اهتمت مصر بالإعداد والترتيب لعدد من القمم العالمية، مثل قمة روسيا – أفريقيا، لنقل الخبرات الروسية وتسويق المنتجات الأفريقية في السوق الروسية، وقمة الصين - إفريقيا لتنمية حجم حركة التجارة المتبادلة، حيث تعهدت الصين بتخصيص 60 مليار دولار للاستثمار في الدول الإفريقية، وقمة اليابان / أفريقيا «التيكاد 7» في يوكوهاما، تحت عنوان (دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار)، فضلا عن المشاركة الفعالة في القمم والاجتماعات التى عقدت مع مجموعة الدول الصناعية، والتى قامت مصر خلالها بدفع أجندة العمل الأفريقي والدفاع عن مصالح القارة».

وأشار القوني، إلى أنه على الصعيد التنموي، قامت مصر بدعم مشروعات البنية التحتية في إفريقيا، وعلى رأسها طريق القاهرة - كيب تاون، المتوقع أن يكون أطول طريق بري في العالم، ليربط شمال إفريقيا وجنوبها بمسافة تتعدى العشرة ألاف كيلومترات، والسعي لاعادة تأهيل نهر النيل، ليكون اطول خط ملاحي نهري في العالم، من خلال مشروع (البحر المتوسط إلي بحيرة فيكتوريا ميدفيك)، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي، وخطوط السكك الحديدية، للمساهمة في تعزيز الاندماج القاري. وشدد القوني في الختام على أن اهتمام مصر بمحور الأمن الغذائي لم يغب أيضا في إطار اهتمامها بالقارة السمراء، من خلال تطوير منظومتي التصنيع، والزراعة الإفريقية، حيث قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في تقديم المساعدات التنموية، وتوفير برامج التدريب، وبناء القدرات، ونقل الخبرات المصرية المتاحة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن عدد الدورات التي تقدمها لكل دول القارة، بلغ أكثر من 500 برنامج تدريبي في كل المجالات، بالإضافة إلى ايفاد الالاف من الخبراء المصريين في مختلف المجالات إلى دول القارة.

