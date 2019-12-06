أول النهار

القاهرة - «كونا»: قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت السفير جاسم المباركي أمس الأول الأربعاء ان الديوان تقدم بطلب للانضمام الى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير المباركي لـ (كونا) على هامش أعمال الجمعية العامة الـ16 للشبكة العربية والتي تعقد على مدى يومين تحت عنوان (سياسة العقوبات الجماعية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة). وقال المباركي أن انضمام الكويت الى الشبكة سيكون بصفة «مراقب» الى أن يحصل الديوان الوطني على التصنيف الدولي للاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، مشيراً الى الشفافية التي تتمتع بها الكويت في مجال حقوق الانسان مؤكدا أنها «دولة ديموقراطية لديها مؤسسات ودستور وبرلمان والعديد من جمعيات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان» الى جانب الدوائر الحكومية المعنية واخرها استحداث وزارة الخارجية لادارة حقوق الانسان لتواكب الاهتمام العالمي بتلك القضايا، مضيفاً أن ذلك توج بانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وهو جهاز مستقل له وضعية قانونية خاصة وفق مبادئ باريس.