أول النهار

القاهرة - «كونا»: اكد دبلوماسي كويتي حرص الكويت على دعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز وتنسيق الموقف العربي للتعاطي بشكل ايجابي وفعال تجاه تلك التطورات المتعلقة بالاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في تصريح لنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله لـ (كونا) الاربعاء على هامش ترؤسه وفد الكويت الى الاجتماع الـ55 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الاسلحة النووية. واكد الجارالله في هذا السياق اهمية خدمة مصالح الدول العربية والتعبير عن مشاغلها واهتماماتها بما يحقق امن واستقرار وسلامة المنطقة.