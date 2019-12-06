الأولى

رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي في 2019 بسبب ضعف أسعار النفط، إلا أن تقرير البنك الدولي توقع عودة الاقتصاد الكويتي للتوسع في 2020.

وتوقع التقرير الذي نشرته «كونا» تراجع معدل النمو إلى 0.4 في المئة في عام 2019 قبل أن يتعافى ويوسع إلى 2.2 في المئة في عام 2020 مع انتهاء تخفيضات الانتاج التي قررتها منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك». (طالع ص 08)

كما توقع ارتفاع النمو الاقتصادي في الكويت إلى 2 في المئة في عام 2021 بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على تحسين قدرات إنتاج النفط وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.

وأضاف تقرير البنك أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على قوة معاملاتها الخارجية في عام 2019 لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستمرار الحرب التجارية العالمية يعوقان جهود دول الخليج لتعزيز الصادرات غير النفطية. وأشار إلى أن تجدد المخاطر الجيوسياسية يؤدي في الوقت نفسه إلى تزايد المخاطر المتوقعة الأمر الذي قد يلحق الضرر بآفاق الاستثمار.

