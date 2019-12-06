الأولى

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تخصيص الأسهم المطروحة بما يمثل 50 %من رأس مال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بنسبة 100% لاصحاب الشرائح الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ونحو 64% للشريحة السادسة التي تبلغ حدها الاقصى 64%. (طالع ص 08)

وقالت هيئة الشراكة ان ا?لية التخصيص تضمن حصول كل مواطن مو?هل يشارك على الحد الأدنى للأسهم المخصصة وتخصيص طلبات الأسهم الاضافية من باقي اسهم التوزيع بعد تخصيص الأسهم، مشددة على ان آلية تخصيص الأسهم المطلوبة تتبع سلما تصاعديا لضمان عدالة آ?لية التوزيع بحيث تبدأ بتخصيص الطلبات الأصغر كي لا يكون حجم الطلب عاملا يحول دون تسلم كل مواطن مو?هل الأسهم المطلوبة من قبله. وزادت ان تخصيص اسهم التوزيع تم على اساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذين قدموا طلبات لأسهم اضافية بناًء على الخيار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تصل إلى 613 سهما اضافيا لكل مواطن مو?هل بحيث يصبح عدد الأسهم المخصصة في هذه الخطوة 1000 سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة. وقد تمت تغطية الاكتتاب الذي اغلق يوم 29 نوفمبر بنسبة 127% من كامل حصة الهيئة البالغة 550 مليون سهم من رأس مال الشركة المطروحة للاكتتاب، وذلك على 127 ألف مواطن.